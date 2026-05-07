今年2月、群馬県桐生市の信用金庫で現金200万円が奪われた強盗事件で、警察はベトナム国籍の男を逮捕しました。警察によりますと、ルー・フー・フック容疑者は今年2月、桐生市の信用金庫に侵入し「お金を出せ」などと従業員を脅して現金200万円を奪った疑いがもたれています。ルー容疑者は当時、目出し帽をかぶり、おもちゃのけん銃や爆弾のようなものを所持して犯行に及んだとみられていて、現場には爆弾に見えるよう細工された段