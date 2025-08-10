１０日放送のフジテレビ系情報番組「Ｍｒ．サンデー（日曜・午後８時５４分）は、第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園）に出場した広陵（広島）が出場辞退したことを報じた。ＭＣの宮根誠司氏は「甲子園に出場してからの辞退という前代未聞の事態の裏には一体、何があったのでしょうか？」と問いかけ。その上で「昔は野球部で１人の生徒が不祥事を起こしました、はい、連帯責任、みんな出場辞退と。これ、かわいそうじゃ