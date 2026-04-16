多くの人が一度は、この消しゴムを目にしたことがあるだろう。スカイブルーのスリープ（巻き紙）が目印のプラスチック消しゴム「Radar（レーダー）」は、大阪の消しゴムメーカー・株式会社シードが1968（昭和43）年に製造・販売を開始した大ベストセラーだ。デジタル化が進み、「手で書く文化」が失われつつある中、消しゴムはどこへ向かおうとしているのか。子どもの頃から｢レーダー｣一択子どもの頃から消しゴムは「レーダー」一