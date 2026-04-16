相談件数は603件…「NO！スポハラ」活動で認知度向上の影響も日本スポーツ協会（JSPO）は15日、設置している「スポーツにおける暴力行為等相談窓口」への2025年度の相談件数が、過去最多の603件に達したと公式ホームページで発表した。同窓口は、スポーツ界における暴力、暴言、ハラスメントなどの不適切行為に対応するため2013年3月に開設された。相談件数は開設以降、増加傾向にあり、コロナ禍の影響による一時的な減少を経