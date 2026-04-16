2026年4月1日から、自転車にも「交通反則通告制度（青切符）」が適用されました。16歳以上が対象となり、違反に対して反則金が科される新たなルールです。16歳未満に関しては原則、指導警告による違反処理となります。交通安全の向上が期待される一方で、日常的に自転車を利用する家庭からは戸惑いや不安の声も聞かれます。そこで今回ママスタセレクトでは「自転車の青切符制度」に対する不安についてアンケートを実施しました。自