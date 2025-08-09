夏の甲子園に出場する県立岐阜商業高校（県岐商）の外野手で高校3年の横山温大(はると)選手は、生まれつき左手の指がないハンディを抱えながらもレギュラーの座をつかみ、夢の舞台への切符を手に入れた。「ハンディを背負っていても出来ることをアピールしたい」と話す横山選手は8月10日、日大山形高校との初戦を迎える。 ■生まれた時に母も“野球はできない”と…それでも抱いた夢 横山選手は、3人きょ