第１０７回全国高校野球選手権大会第４日の８日、１回戦４試合が行われ、東洋大姫路（兵庫）は済美（愛媛）に競り勝った。東洋大姫路５―３済美東洋大姫路は七回、高畑、白鳥の連続適時打で勝ち越し。先発の木下が中盤から立ち直り、３失点で完投した。済美は六回に犠飛で追いついたが、二回途中から救援した梅原が終盤打たれた。六回まで１安打でも、「自分たちなら巻き返せる」二回途中から救援した済美のエース右腕に対