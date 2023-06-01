５大会連続W杯メンバー入りの快挙──。日本代表の長友佑都は、元ドイツ代表のローター・マテウス、元イタリア代表のジャンルイジ・ブッフォン、元メキシコ代表のラファエル・マルケスらと並ぶ偉業をやってのけた。正直、長友佑都という選手の“強さの正体”は簡単に言語化できない。技術だけで判断するなら香川真司や乾貴士のほうが圧倒的に上。しかし、こうして日本代表で生き続けているのは長友だ。ある意味、上手いだけで