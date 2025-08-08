8月16日の阪神戦で「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」を実施巨人は8日、公式ホームページで今月16日の阪神戦で実施する「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」で着用するユニホームを発表。長嶋さんの背番号「3」をあしらった「FOR3VER」が随所にデザインされたアイテムを着用して選手は試合に臨む。巨人は追悼試合のキービジュアル「FOR3VER」をデザインした特別仕様のユニホーム、キャップ、ソックスを発表。当日は監督・コーチ・