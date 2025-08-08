µð¿Í¤¬È¯É½¤·¤¿ÆÃÊÌ¥æ¥Ë¡ÄÄ¹Åè¤µ¤óÄÉÅé»î¹ç¤Ç¡È»Ë¾å½é¤Î»î¤ß¡É¡¡¿ï½ê¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¡Ö3¡×
8·î16Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¡×¤ò¼Â»Ü
¡¡µð¿Í¤Ï8Æü¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Çº£·î16Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÄÉÅé»î¹ç¡×¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö3¡×¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡ÖFOR3VER¡×¤¬¿ï½ê¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÁª¼ê¤Ï»î¹ç¤ËÎ×¤à¡£
¡¡µð¿Í¤ÏÄÉÅé»î¹ç¤Î¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ÖFOR3VER¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡¢¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÈ¯É½¡£ÅöÆü¤Ï´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¡¦Áª¼ê¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤à¡£
¡¡1·³¤Î´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¡¦Áª¼êÁ´°÷¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ëÇØÈÖ¹æ¡Ö3¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Îº¸Âµ¤È¡¢¥¥ã¥Ã¥×±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏÄÉÅé¥ï¥Ã¥Ú¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¡ÖFOR3VER¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬»É¤·¤å¤¦¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¤Ï¡ÖFOR3VER¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿T¥·¥ã¥Ä¤È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¥¥ã¥Ã¥×¤ò1·³¤Î´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¡¦Áª¼êÁ´°÷¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±Æü¸á¸å5»þ¤«¤é¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÀ¾ÉðÀï¤È¡¢Æ±Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë3·³¤È·ÄÂç¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç¤â¡¢2·³¤È3·³¤Î´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á¡¦Áª¼êÁ´°÷¤¬ÇØÈÖ¹æ¡Ö3¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤à¡£±Êµ×·çÈÖ¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÁ´·³¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏµåÃÄ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë