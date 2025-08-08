ルベン・アモリム監督の下で構想外となっているタイレル・マラシアが、まさかの場所でプレイを続けている。イングランド8部に属するトラフォードFCのトレーニングに姿を見せており、ファーストチーム復帰の見通しは極めて厳しいようだ。2022年夏にフェイエノールトから移籍金1300万ポンドでマンチェスター・ユナイテッドへ加入したマラシアは、1年目のシーズンで公式戦39試合に出場。カラバオカップ優勝、プレミアリーグ3位、FAカ