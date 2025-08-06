¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í2¡½0¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯8·î6ÆüÅìµþD¡Ëµð¿Í¤Î2023Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ìº¸ÏÓ¡¦¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬6Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç¥×¥í½éÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£6²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È°ìÅÙ¤â»°ÎÝ¤òÆ§¤Þ¤»¤Ê¤¤²÷Åê¤ÇÂÔË¾¤Î¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥×¥í½é¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤Ï½ª»ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿À¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¼õ¤±Åú¤¨¤ò¤·¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Î¡È¤­¤Á¤ó¤È´¶¡É¤ò¿ï½ê¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¿¹ÅÄ¡£¤½¤Î¸å¤Î°Ï¤ß¼èºà¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤è¤ê¶ÛÄ¥¤·¤Þ