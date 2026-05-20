栃木・上三川町で起きた強盗殺人事件で少年4人と共に逮捕された“指示役”とみられる夫婦。妻の地元を取材すると、「かつては明るく活発な子だった」などという“素顔”が明らかになった。専門家は、容疑者夫婦について「末端の実行犯と同様の位置にいるバイトリーダー的な役割」で、少年4人を含め全員が“使い捨ての駒”と指摘している。事件数カ月前に親子3人で妻・美結容疑者の実家にSNSに投稿された動画の中で赤ちゃんを抱き、