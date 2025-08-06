モテる男になるためのヒントは、女の子が過去に付き合った「忘れられない男」にあるかもしれません。そこで今回は、10代から30代の独身女性326名に聞いたアンケートを参考に「何度恋をしようが、女の子が『あの人が一番素敵だったな』と胸に秘めている男性」をご紹介します。【１】甘やかすだけでなく、自分のダメなところを叱ってくれた男性「未来のことまで考えてくれているのが分かった」（10代女性）というように、優しさと厳