お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃん（48歳）が、6月26日に放送されたバラエティ番組「あざとくて何が悪いの？」（テレビ朝日系）に出演。“異性の部屋で見てしまうところ”について語った。この日、「異性の部屋、どこを見ちゃう？」と聞かれたクロちゃんは「男の影はやっぱ気になるから、お布団。寝具とか。あそこで、男のニオイがないか確認しますね」とコメント。番組MCの山里亮太は「どうやって…？ そんな確認なんかで