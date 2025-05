【「Cult of the Lamb」特設コーナー】 開催期間:5月16日~6月1日 インフォレンズは、INFOLENS GEEK SHOP 池袋パルコ店内にて「Cult of the Lamb」特設コーナーを5月16日より開催する。開催期間は6月1日。 開催期間中、ゲーム「Cult of the Lamb」をモチーフとした新商品の販売や特典フェアが実施される。特設コーナーでは「仔羊」と