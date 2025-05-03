2025Ç¯4·î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤­¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ­»ö¥Ù¥¹¥È5¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹ÉôÌç¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡½¡½¡£¢§Âè1°ÌŽ¢¥¹¥¿¥Ð¤Ë¤¤¤ë¼«Ê¬Ž£¤Ë¿ì¤¨¤ë¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÄŽ¢¥³¥¹¥ÑºÇ°­Ž£¤Î¥¹¥¿¥Ð¤¬¤¤¤Ä¤âÄ¶¹ÔÎóŽ¥Ä¶ËþÀÊ¤Ç¤¢¤ëÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¢§Âè2°Ì¤Ê¤¼Ž¢ÉáÄÌ¤Î2ÇÜ¤â¹â¤¤¥·¥ã¥ó¥×¡¼Ž£¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤«¡ÄŽ¢¥¢¥¸¥¨¥ó¥¹¤Î¼ºÂ®Ž£¤«¤é³Ø¤ó¤À²Ö²¦¤¬CM¤ò¤ä¤á¤¿¥ï¥±¢§Âè3°Ì¤À¤«¤éÇ¤Å·Æ²¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¤¿¤á¤ËŽ¢Switch 2Ž£¤ò2Ëü±ß°Â¤¯¤·¤¿¡ÄŽ¢³°¹ñ¿ÍÅ¾Çä