なか卯東京都港区）の丼・うどんチェーン「なか卯」が、「ウニまぐろ丼」を4月23日から販売します。長野県産の「本わさび」付き同商品は、米酢を使用したタレを白米にかけ、刻みノリを敷き、ウニとマグロ、同店の“こだわり卵”を使用した錦糸卵をのせた三色丼です。別添えのわさびは、長野県安曇野産の本わさびとなっています。同社は「海鮮をたっぷり乗せた華やかな丼ぶりは、これから迎えるゴールデンウイークのプチぜ