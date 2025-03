なんだこの尊いじゃれ合いは……! YouTubeチャンネル「Lovely Kitten」では、母猫にちょっかいを出す子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「赤ちゃん猫の攻撃がキュートすぎる」「親子の絡みがかわいすぎてたまらない…」の声が続出しました。母猫に攻撃するも…注目を集めたのは「Baby kitten Mio is challenging her mom to fight and the result is…」という動画。動画は、カメラに向かってよちよち歩きをする子