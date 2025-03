なんだこの尊いじゃれ合いは……! YouTubeチャンネル「Lovely Kitten」では、母猫にちょっかいを出す子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「赤ちゃん猫の攻撃がキュートすぎる」「親子の絡みがかわいすぎてたまらない…」の声が続出しました。

母猫に攻撃するも…

注目を集めたのは「Baby kitten Mio is challenging her mom to fight and the result is…」という動画。

動画は、カメラに向かってよちよち歩きをする子猫の姿からスタート。画面右の方にいるお母さん猫に、少しずつ近づいていきます。

一度お母さんから距離をとった子猫は、果敢にも母猫に飛びかかり、先制の“猫パンチ”。短い前脚をフル活用しながら、母猫に攻撃します。

しかし、必死のじゃれつきもむなしく、母猫は子猫に向かってペロペロ攻撃をスタート。あえなく鎮圧(?)されてしまい、子猫はお母さんの毛づくろいに身を委ねます。

母猫にひたすら体をなめられて、「もう分かったよ〜ボクが悪かったよ〜」と、ちょっと反省している様子の子猫ちゃん。それでも母猫のラブラブアタックは止まりません。

しばらく毛づくろいをしていると、何かに気付いた母猫がハッと首を上げ、部屋の奥へ移動してしまいました。赤ちゃん猫は置いていかれて、ポカンとした表情。「ママどこに行くの?」と、母猫の後を追いかけます。

部屋の奥には、さらに3匹の子猫が。「ひとりだけ毛づくろいしたら不公平だからね」とばかりに、他の3匹もペロペロなめ始める母猫。そこに、「ボクもなめてよ〜」もいわんばかりに先ほどの子猫も突入して……という展開です。

猫の親子のかわいすぎるじゃれ合いに、コメント欄には「親子の愛も感じられて、キュンキュンするね」「出てくる猫ちゃんの行動がみんなかわいすぎる!」といった声が続出。猫親子のキュートな絆を、ぜひ動画で確かめてみてください。