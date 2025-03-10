¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½FWÁ°ÅÄÂçÁ³¡£27ºÐ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ï¥¤¥Ð¡¼¥Ë¥¢¥ó¤È¤Î¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥«¥Ã¥×½à¡¹·è¾¡¤Çº£µ¨27ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£Á°È¾39Ê¬¡¢Ì£Êý¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Î¤³¤Ü¤ì¤Ë¶Ã°ÛÅª¤Ê²ÃÂ®ÎÏ¤ÇÈ¿±þ¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£¡ØBBC¡Ù¤Ç²òÀâ¤·¤¿¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¸µ¼é¸î¿À¥Ñ¥Ã¥È¡¦¥Ü¥Ê¡¼»á¤â¡ÖGK¤Î¤¤¤¤¥»¡¼¥Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÂ®¤«¤Ã¤¿Á°ÅÄ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤È¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£