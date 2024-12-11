¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï11Æü¡¢DFµµÀîÎÊ»Ë¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤ÆÂàÃÄ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£µµÀî¤Ï1993Ç¯5·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î31ºÐ¡£»³Íü¤ÎÄëµþÂè»°¹â¹»¤«¤é2012Ç¯¤Ë¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¡£½ù¡¹¤ËÉ¾²Á¤ò¹â¤áÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2015Ç¯¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¤¿¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢J1¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Íâ2016Ç¯¤Ë¤Ï¼êÁÒ¿¹À¿´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¡£¤½¤Î¸å¤ÏÇð¥ì¥¤¥½¥ë¤äV