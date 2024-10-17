女優の生見愛瑠（22歳）が、10月16日に放送されたラジオ番組「レコメン！」（文化放送）に出演。朝ジムや朝カフェは「絶対無理」と語った。番組のリスナーから、朝サウナを勧めるメールが寄せられると、生見愛瑠は「私無理だな。私ね、無理なんですよ、なんか例えば朝ジムとか行くじゃないですか。シャキッてしたら、もう、寝たいんですよ。なんて言うですか？ 整う、とかすっきりした後に外で汗をかきたくないっていうか、なんか