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「ホロライブ」所属のVTuber「角巻わため」さんが、6月6日“ヒツジの日”より「ヒツジのいらない枕®」公式アンバサダーに就任！
Xキャンペーン「#ヒツジはいらなくないよねぇ」を開催
MOON-X Japan株式会社 太陽カンパニーが運営する寝具ブランド『ヒツジのいらない枕®』は、女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「角巻わため」さんを公式アンバサダーに起用したことをお知らせいたします。
本就任を記念し、2026年6月6日（土）より、ヒツジのいらない枕公式Xアカウントでのフォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。
今後、角巻わためさんとともに、わためいと（ファンの名称）のみなさま、そして全ての枕ジプシーのみなさまへ、最高の「おやすみ時間」をお届けするために様々な企画を実施してまいります。
■角巻わためさんを公式アンバサダーに起用した背景
ヒツジのいらない枕®は、“羊を数えなくても眠れるほどの心地よさ”を目指して生まれた寝具ブランドです。ブランド名には“ヒツジはいらない”とありますが、私たちが本当に届けたいのは、眠る前の不安や疲れをほどき、明日へ向かう力をそっと支える「おやすみ時間」です。
今回公式アンバサダーに就任いただく角巻わためさんは、ヒツジをモチーフにしたVTuberであり、「武道館ライブ」を夢のひとつとして掲げ、日々歌を通じて多くのファンに元気と癒しを届け続けています。さらに、角巻わためさんご自身がすでに「ヒツジのいらない枕®」を愛用してくださっていたことも、本コラボレーション実現の大きなきっかけとなりました。
がんばる毎日の終わりに、ちゃんと休むこと。夢に向かって走り続けるために、眠りで自分を整えること。その姿は、「人生の2/3も幸せに。」を掲げる私たちのブランド思想と深く重なります。
また、角巻わためさんの誕生日である6月6日は、“ヒツジの日”としても親和性の高い特別な日です。この記念すべき日に、角巻わためさんを公式アンバサダーとしてお迎えし、ファンの皆さまと一緒に楽しめるキャンペーンを開始いたします。
■Xフォロー＆リポストキャンペーンを開催
公式アンバサダー就任を記念し、Xにてフォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。期間中、対象条件を満たしてご参加いただいた方の中から抽選で6名様に、『角巻わためおすすめセット』をプレゼントいたします。「アンバサダーとして角巻わためにしてほしいこと」を、ハッシュタグ「#ヒツジはいらなくないよねぇ」をつけて投稿してください。
＜Xキャンペーン概要＞
キャンペーン名：「#ヒツジはいらなくないよねぇ」キャンペーン
実施期間：2026年6月6日（土）〜2026年6月28日（日）23:59
応募方法：
「ヒツジのいらない枕」公式Xアカウント（@_hitsuji_zzz）をフォロー
本キャンペーンの対象投稿をリポスト
ハッシュタグ「#ヒツジはいらなくないよねぇ」をつけて、アンバサダーとしてわためさんにしてほしいことを投稿
賞品：角巻わためおすすめセット
．劵張犬里い蕕覆に® −極柔−
▲劵張犬里い蕕覆に蹈バー® ーアイス・ブレイク爽涼ー
ヒツジのいらないかけ布団® ーアイス・ブレイク爽涼ー
当選人数：抽選で6名様
※キャンペーンの詳細および応募規約は、特設サイトをご確認ください。
※やむを得ない事情により、キャンペーン内容は予告なく変更となる場合があります。
■角巻わためさんプロフィール
歌が好きで歌動画をあげたり、毎週「わためぇ Night Fever!!」という歌枠を続けたりしていく内に、いつか武道館に立ちたいという目標が生まれた。わための十八番「つのまきじゃんけん」も要チェックだ！
X：https://x.com/tsunomakiwatame
Youtube：https://www.youtube.com/@TsunomakiWatame
© COVER
会社概要
MOON-X Japan株式会社
代表：長谷川 晋
設立：2026年2月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：国内ブランド事業の運営
URL：https://www.moon-x-japan.co.jp
ブランド・製品に関するお問い合わせ：https://www.moon-x.com/business/brand
本件に関するお問合わせ先
MOON-X Japan株式会社 太陽カンパニー広報担当
E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
ヒツジのいらない枕公式EC
https://hitsuji-zzz.com/
MOON-X Japan株式会社 太陽カンパニーが運営する寝具ブランド『ヒツジのいらない枕®』は、女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「角巻わため」さんを公式アンバサダーに起用したことをお知らせいたします。
本就任を記念し、2026年6月6日（土）より、ヒツジのいらない枕公式Xアカウントでのフォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。
■角巻わためさんを公式アンバサダーに起用した背景
ヒツジのいらない枕®は、“羊を数えなくても眠れるほどの心地よさ”を目指して生まれた寝具ブランドです。ブランド名には“ヒツジはいらない”とありますが、私たちが本当に届けたいのは、眠る前の不安や疲れをほどき、明日へ向かう力をそっと支える「おやすみ時間」です。
今回公式アンバサダーに就任いただく角巻わためさんは、ヒツジをモチーフにしたVTuberであり、「武道館ライブ」を夢のひとつとして掲げ、日々歌を通じて多くのファンに元気と癒しを届け続けています。さらに、角巻わためさんご自身がすでに「ヒツジのいらない枕®」を愛用してくださっていたことも、本コラボレーション実現の大きなきっかけとなりました。
がんばる毎日の終わりに、ちゃんと休むこと。夢に向かって走り続けるために、眠りで自分を整えること。その姿は、「人生の2/3も幸せに。」を掲げる私たちのブランド思想と深く重なります。
また、角巻わためさんの誕生日である6月6日は、“ヒツジの日”としても親和性の高い特別な日です。この記念すべき日に、角巻わためさんを公式アンバサダーとしてお迎えし、ファンの皆さまと一緒に楽しめるキャンペーンを開始いたします。
■Xフォロー＆リポストキャンペーンを開催
公式アンバサダー就任を記念し、Xにてフォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。期間中、対象条件を満たしてご参加いただいた方の中から抽選で6名様に、『角巻わためおすすめセット』をプレゼントいたします。「アンバサダーとして角巻わためにしてほしいこと」を、ハッシュタグ「#ヒツジはいらなくないよねぇ」をつけて投稿してください。
＜Xキャンペーン概要＞
キャンペーン名：「#ヒツジはいらなくないよねぇ」キャンペーン
実施期間：2026年6月6日（土）〜2026年6月28日（日）23:59
応募方法：
「ヒツジのいらない枕」公式Xアカウント（@_hitsuji_zzz）をフォロー
本キャンペーンの対象投稿をリポスト
ハッシュタグ「#ヒツジはいらなくないよねぇ」をつけて、アンバサダーとしてわためさんにしてほしいことを投稿
賞品：角巻わためおすすめセット
．劵張犬里い蕕覆に® −極柔−
▲劵張犬里い蕕覆に蹈バー® ーアイス・ブレイク爽涼ー
ヒツジのいらないかけ布団® ーアイス・ブレイク爽涼ー
当選人数：抽選で6名様
※キャンペーンの詳細および応募規約は、特設サイトをご確認ください。
※やむを得ない事情により、キャンペーン内容は予告なく変更となる場合があります。
■角巻わためさんプロフィール
歌が好きで歌動画をあげたり、毎週「わためぇ Night Fever!!」という歌枠を続けたりしていく内に、いつか武道館に立ちたいという目標が生まれた。わための十八番「つのまきじゃんけん」も要チェックだ！
X：https://x.com/tsunomakiwatame
Youtube：https://www.youtube.com/@TsunomakiWatame
© COVER
会社概要
MOON-X Japan株式会社
代表：長谷川 晋
設立：2026年2月
所在地：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
事業内容：国内ブランド事業の運営
URL：https://www.moon-x-japan.co.jp
ブランド・製品に関するお問い合わせ：https://www.moon-x.com/business/brand
本件に関するお問合わせ先
MOON-X Japan株式会社 太陽カンパニー広報担当
E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
ヒツジのいらない枕公式EC
https://hitsuji-zzz.com/