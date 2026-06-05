東京を拠点に活動する女性アイドルグループ Cherie! が、今夏リリース予定の新曲『サマーコード』のプロモーション企画として実施している「#サマーコード サビ予想企画」が話題を集めている。 同企画は、新曲『サマーコード』のサビ部分のインスト音源を先行公開し、ファンがサビの歌詞を予想する参加型キャンペーン。対象投稿を引用リポストし、予想した歌詞を投稿することで応募できるほか、“歌ってみた動画”による参加も可能となっている。 企画では、サビ歌詞を見事正解した参加者に「シェリ活支援金」として5万円を贈呈。さらに、惜しくも正解には届かなかったものの運営が優秀作品と判断した参加者にはコンプリートチェキ券を、応募者の中から抽選で5名にはチェキ券をプレゼントする。 また、本企画ではSNS上での拡散数に応じて追加ヒントが解禁される仕組みを採用。100RPごとに新たなヒントが公開され、これまでに歌詞に関するヒントやメロディのリズム譜なども公開されている。 歌詞のヒントには一部フェイク情報も含まれており、ファンの間では「どれが本当のヒントなのか」という考察も活発化。単なる歌詞当て企画にとどまらず、楽曲の世界観やメロディを予想しながら楽しめる参加型コンテンツとして注目を集めている。 応募期間は『サマーコード』のサブスクリプション配信開始1分前まで。正解者および当選者には後日DMにて連絡される予定だ。 『サマーコード』は、Cherie!にとって初めて迎える夏を彩る新曲として制作された楽曲。作詞は、=LOVE、≠ME、≒JOY、GIRLS²などへの楽曲提供で知られる yuma、作曲はCherie!の楽曲を数多く手掛けてきた可憐が担当している。 2026年1月のデビュー以来、急速にファン層を拡大しているCherie!。この夏の代表曲として位置付けられる『サマーコード』と、それを巡る前代未聞の参加型プロモーション企画の行方に注目が集まりそうだ。

【Cherie!（シェリィ）プロフィール】 Cherie!（シェリィ）は、2026年1月にデビューした東京拠点の女性アイドルグループ。 「Cherie」はフランス語で「かわいい人」「愛おしい人」を意味し、“王道アイドル”をコンセプトに活動している。 これまでに『最高潮、愛してる！』『放課後インビジブル』などの楽曲を発表。2026年の夏を代表する楽曲として新曲『サマーコード』を展開している。 公式サイトではスケジュール、ディスコグラフィー、メンバー情報、ライブ・特典会レギュレーションなどを公開している。 公式サイト：https://www.cherieidol.com/ 公式X：https://x.com/cherie_idol YouTube：https://www.youtube.com/@Cherieidol

https://twitter.com/https://x.com/cherie_idol/status/2061402391887618247/status/https://x.com/cherie_idol/status/2061402391887618247?ref_src=twsrc%5Etfw

Twitter投稿 : https://twitter.com/https://x.com/cherie_idol/status/2061402391887618247/status/https://x.com/cherie_idol/status/2061402391887618247