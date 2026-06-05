High Power LED Lighting Unit Market(高出力LED照明ユニット市場)調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月01に「High Power LED Lighting Unit Market(高出力LED照明ユニット市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。高出力LED照明ユニットに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
High Power LED Lighting Unit Market(高出力LED照明ユニット市場)の概要
High Power LED Lighting Unit Market(高出力LED照明ユニット市場)に関する当社の調査レポートによると、High Power LED Lighting Unit Market(高出力LED照明ユニット市場)規模は 2035 年に約 60.8億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の High Power LED Lighting Unit Market(高出力LED照明ユニット市場)規模は約 42.2億米ドルとなっています。高出力LED照明ユニットに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 3.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、High Power LED Lighting Unit Market(高出力LED照明ユニット市場)におけるシェア拡大は、各国の気候変動対策計画に基づき積極的に進められている公共照明の改修事業によって牽引されています。こうした改修事業は、数年間にわたる継続的な設備更新サイクルを生み出しています。例えば、米国エネルギー省が主導する「Better Buildings Initiative（より良い建物づくりイニシアチブ）」は、公共部門のパートナー各団体に対し、累計150億米ドルを超えるエネルギーコストの削減をもたらしました。この削減額において、LED照明への改修が占める割合は極めて大きなものとなっています。
ロサンゼルスなどの都市では、200,000灯を超える街路灯のLED化が完了しており、これによりエネルギー消費量を63%削減することに成功しました。一方、ヨーロッパやアジアの各地においても同様の義務化措置が講じられており、各自治体は従来の照明設備を高出力LEDユニットへと置き換える取り組みを、かつてないほどの加速ペースで進めています。
高出力LED照明ユニットに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/high-power-led-lighting-unit-market/590642354
高出力LED照明ユニットに関する市場調査によると、道路インフラにおける安全性および視認性の基準向上に伴い、高ルーメン（高光束）のLED照明に対する需要が高まっており、これによって市場シェアが拡大する見込みであることが明らかになっています。
例えば、日本の国土交通省は2024年にトンネル照明に関するガイドラインを改定しました。この改定ガイドラインでは、高出力LEDシステムでなければ効率的に達成し得ないような、最低輝度レベルの要件が新たに定められています。
また、ヨーロッパ連合（EU）の「道路インフラ安全管理指令（2019/1936）」は、加盟国に対し、ヨーロッパ横断交通ネットワーク（TEN-T）内の照明が不十分な区画について、その改善を強く促すものとなりました。こうした規制環境の変化は、高出力LEDユニットが単なる「効率的な選択肢」という枠を超え、今や高速道路やトンネルの運営事業者にとって、規制遵守（コンプライアンス）上不可欠な要素となっていることを意味しています。
High Power LED Lighting Unit Market(高出力LED照明ユニット市場)の概要
High Power LED Lighting Unit Market(高出力LED照明ユニット市場)に関する当社の調査レポートによると、High Power LED Lighting Unit Market(高出力LED照明ユニット市場)規模は 2035 年に約 60.8億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の High Power LED Lighting Unit Market(高出力LED照明ユニット市場)規模は約 42.2億米ドルとなっています。高出力LED照明ユニットに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 3.5% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、High Power LED Lighting Unit Market(高出力LED照明ユニット市場)におけるシェア拡大は、各国の気候変動対策計画に基づき積極的に進められている公共照明の改修事業によって牽引されています。こうした改修事業は、数年間にわたる継続的な設備更新サイクルを生み出しています。例えば、米国エネルギー省が主導する「Better Buildings Initiative（より良い建物づくりイニシアチブ）」は、公共部門のパートナー各団体に対し、累計150億米ドルを超えるエネルギーコストの削減をもたらしました。この削減額において、LED照明への改修が占める割合は極めて大きなものとなっています。
ロサンゼルスなどの都市では、200,000灯を超える街路灯のLED化が完了しており、これによりエネルギー消費量を63%削減することに成功しました。一方、ヨーロッパやアジアの各地においても同様の義務化措置が講じられており、各自治体は従来の照明設備を高出力LEDユニットへと置き換える取り組みを、かつてないほどの加速ペースで進めています。
高出力LED照明ユニットに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/high-power-led-lighting-unit-market/590642354
高出力LED照明ユニットに関する市場調査によると、道路インフラにおける安全性および視認性の基準向上に伴い、高ルーメン（高光束）のLED照明に対する需要が高まっており、これによって市場シェアが拡大する見込みであることが明らかになっています。
例えば、日本の国土交通省は2024年にトンネル照明に関するガイドラインを改定しました。この改定ガイドラインでは、高出力LEDシステムでなければ効率的に達成し得ないような、最低輝度レベルの要件が新たに定められています。
また、ヨーロッパ連合（EU）の「道路インフラ安全管理指令（2019/1936）」は、加盟国に対し、ヨーロッパ横断交通ネットワーク（TEN-T）内の照明が不十分な区画について、その改善を強く促すものとなりました。こうした規制環境の変化は、高出力LEDユニットが単なる「効率的な選択肢」という枠を超え、今や高速道路やトンネルの運営事業者にとって、規制遵守（コンプライアンス）上不可欠な要素となっていることを意味しています。