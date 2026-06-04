Spenn、Norwegian Reward、Strawberry、北欧の次世代ロイヤリティ・エコシステムを支えるGRAVTY(R)の本稼働に成功





今回のサービス開始により、北欧におけるロイヤリティ・エコシステムの新たな基準が確立され、主要な旅行、ホスピタリティ、小売ブランドの会員数百万人がつながることになります。

ロンドン, 2026年6月3日 /PRNewswire/ -- 世界有数のクラウドネイティブな企業成長プラットフォームであるGRAVTY®を開発したLoyalty Juggernautは、ロイヤリティ・サミットEMEAで、GRAVTY®上でSpenn、Norwegian Reward、Strawberryの本稼働に成功し、北欧で最も野心的なロイヤリティ・エコシステム構想の1つが実現したことを発表しました。今回のマイルストーンは、GRAVTY®が欧州のホスピタリティ、旅行、小売部門をリードするロイヤリティ・プラットフォームであることを強調するものです。



From left to right: Geir Karlsen, CEO, Norwegian; Ole Robert Reitan, CEO, Reitan Retail; Petter Stordalen, Owner, Strawberry Group; Christoffer Sundby, CEO, Spenn Group



Spennは、NorwegianやStrawberryを皮切りに、将来的にはエコシステムパートナーを順次拡大しながら、ブランドを跨いでポイントの獲得や特典の利用をよりシンプルに、より柔軟に、そしてより適切に行えるよう設計された、共通のポイントプログラムを構築するという目標を掲げて立ち上げられました。両プログラムを合わせると、北欧地域全体で数百万人の会員にサービスを提供しており、消費者と参加ブランドの双方に価値を生み出す、相互に連携したロイヤリティ・エコシステムへと向かう業界全体の大きな潮流を反映しています。

GRAVTY®上に構築されたこのプラットフォームは、リアルタイムのロイヤリティ取引、エコシステム全体にわたるエンゲージメント、パートナー主導のイノベーション、パーソナライズされた体験、そして複数のブランドや業界にわたるスケーラブルな成長を実現します。今回の実装により、Spennエコシステムの継続的な拡大と、拡大を続けるパートナーネットワークを支えるために必要な技術的基盤が提供されることになります。

「Spennは、従来のロイヤリティ・モデルに挑戦し、顧客が毎日関わるブランドにおいて、より高い柔軟性、シンプルさ、価値を提供するために設立されました」と、Spennの最高経営責任（CEO）であるChristoffer Sundby氏は述べています。「GRAVTY®でサービスを開始することで、拡張性の高い技術基盤を得ることができ、イノベーションを加速し、エコシステムを拡大し、参加ブランドの顧客により豊かな体験を提供することができます。」

「私たちのビジョンは、ノルウェー・リワード会員にとって可能な限り適切で価値のあるロイヤリティ・プログラムにすることです。テクノロジー・プラットフォームを近代化することで、より優れた、より柔軟なサービスを提供するための重要な一歩を踏み出します。これにより、旅行と日常的な特典の結びつきが強化され、今後数年間、新たな特典で体験を発展させ続けるために必要な柔軟性が得られます」 と、Norwegianのプロダクト＆カスタマー・エクスペリエンス担当バイスプレジデントのCecilie Nybø Carlsen氏は述べています。

「Strawberryは一貫して、卓越したゲスト体験の創造と、会員とのより深い関係の構築に注力してきました」と、StrawberryのSpenn & Partnerships担当VPであるHåvard Hovdahl氏は述べています。「GRAVTY®が当社のロイヤルティ事業を強化することで、当社はSpennの可能性を広げ、北欧全域のお客様に、より大きな価値、柔軟性、パーソナライゼーションを提供することができます。」

「Spennの立ち上げには、複雑なエコシステムのダイナミクス、大量のトランザクション、リアルタイムの相互運用性、迅速なパートナーオンボーディングをサポートできるプラットフォームが必要でした」と、Spennの最高製品・技術責任者であるKristian Kolstad氏は述べています。「GRAVTY®は、私たちのビジョンを実現し、将来の成長をサポートするために必要な、アーキテクチャの柔軟性、拡張性、最新の機能を提供してくれました。」

「私たちは、Spenn、 Norwegian Reward, and Strawberryと提携し、業界で最も革新的なロイヤリティの変革に取り組めることを光栄に思います」と、Loyalty Juggernautの最高経営責任者（CEO）であるShyam Shahは述べています。「ロイヤリティの未来は、エコシステム、相互運用性、インテリジェントなエンゲージメント、顧客中心の価値創造にあります。」GRAVTY®でこれらのプログラムが成功裏に開始されたことは、全く新しいビジネスモデルと顧客体験を可能にする最新のロイヤルティ・テクノロジーの力を実証するものです。」

Loyalty Juggernautについて

カリフォルニア州パロアルトに本社を置き、インド、アラブ首長国連邦、中国、カナダに子会社を持つLoyalty Juggernautは、110カ国の大手ブランドにサービスを提供しています。同社の主力プラットフォームであるGRAVTY®は、航空会社、ホスピタリティ、小売、金融サービス、電気通信、マルチブランド企業コングロマリット、その他の業界にわたる80以上のロイヤルティプログラムを支える、受賞歴のあるAI対応、特許取得済みのエンタープライズ向け成長プラットフォームです。GRAVTY®は、Forrester Wave™ for Loyalty Technology Solutions（2025年第4四半期）」において「Strong Performer」に選出されました。GRAVTY®は、高度にパーソナライズされた顧客体験を提供しながら、組織が最新のロイヤリティ・エコシステムを構築、管理、拡張、収益化することを可能にします。

Spenn Groupについて

Norwegian Air Shuttle、Strawberry Hotel Group、 Reitan Retailの共同出資により設立されたSpenn Groupは、柔軟なポイントを持つロイヤリティ・プラットフォームを構築・運営するテクノロジー企業です。Spenn Groupは、Norwegian、Strawberry Hotels、Uno-X、7-Eleven、Narvesen、REMA 1000など、さまざまな大手消費者ブランド間で自由に行き来できる共有型の柔軟なポイントを提供し、各ブランドの個別のロイヤルティプログラムを維持しながら、ブランド横断的な獲得と交換を可能にしています。Spenn Groupの創業パートナー各社の北欧地域における売上高の合計は、200億ドルを超えています。

ノルウェー・リワードについて

ノルウェー・リワードは、北欧を代表する航空会社Norwegianのロイヤリティ・プログラムです。同グループには、北欧で著名な航空会社2社が含まれている： 同グループには、北欧の主要航空会社である、Norwegian Air Shuttle (Norwegian) とWiderøe's Flyveselskap (Widerøe)の2社が含まれています。ノルウェー・リワードの会員は、NorwegianまたはWiderøeを利用する際に特典を受けられるほか、ライフスタイル・パートナーやトラベル・パートナーのエコシステムからも特典を受けることができます。Norwegian Groupは、北欧諸国を結ぶ国内路線の広範なネットワークに加え、この地域とヨーロッパ各地の主要都市を結んでいます。

Strawberryについて

Strawberryは北欧最大級のホテルグループで、クラリオン、クオリティ、コンフォート、ストップオーバー、ホームホテルなどのブランドで北欧全土に250軒以上のホテルを展開しています。Strawberryのロイヤリティプログラムは、グループ傘下のホテルでの宿泊、レストランでの食事、各種体験に対して会員に特典を提供し、単なるホテル滞在にとどまらない、長期的な関係を築くことを目指しています。

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（日本語リリース：クライアント提供）

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