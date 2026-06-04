CAS Connectionsは、信頼できる科学データとAIを主要な研究開発プラットフォームにもたらす





信頼性の高い科学データとCAS Newtonのエージェント型AIを主要なワークフローツールに組み込み、研究効率を向上させるための戦略的協業をCASが発表

オハイオ州コロンバス, 2026年6月3日 /PRNewswire/ -- 科学的知識管理を専門とするAmerican Chemical Societyの一部門であるCASは本日、CAS Content Collection™と、最近発表されたエージェント型AIであるCAS Newton℠を、研究者がすでに使用している研究開発ツールに直接組み込む新しい統合フレームワークである「CAS Connections」を発表しました。Albert Invent、Sapio Sciences、Inductive Bio、Scilligence、およびWolfram Researchとの初期の提携により、CASのコンテンツと機能が各社のプラットフォームに導入され、発見が生まれる場所に信頼できる科学情報を提供します。

研究開発チームは、科学を前進させるために、強力なデジタルプラットフォームのポートフォリオに依存しています。CAS Connectionsは、150年以上にわたるCASがキュレーションした科学的知識と、CAS Newtonの会話型インテリジェンスを、研究者がすでに信頼しているツールに直接注入することで、これらのプラットフォームを強化します。検証された科学情報への統合されたアクセスは、AIが生成する回答へのより大きな信頼性と、より合理化された研究ワークフローをもたらします。

CASの暫定プレジデントであるTim Wahlberg氏は、次のように述べています。「CAS Connectionsにより、新規化合物を評価する科学者は、先行技術、安全性データ、または合成ルートをCASで検索するために研究プラットフォームを離れる必要がなくなります。これらのプラットフォームとの統合により、デジタル研究開発ワークフロー内でCASが提供する価値を急速に拡大し、研究者がすでに作業している場所に権威ある科学的知識を提供することができます。」

Albert Invent、Sapio Sciences、Inductive Bio、Scilligence、およびWolfram ResearchとのCASの提携は、CAS Connectionsの統合の第一段階を表しています。追加の提携は、年間を通じて発表される予定です。

CAS Connectionsは、API、MCP（Model Context Protocol）、およびAnthropicのClaudeやMicrosoft CopilotなどのツールのAIプラットフォーム統合を介して、安全な環境内での展開をサポートします。研究者は、CASのデータと、CAS SciFinder®およびCAS BioFinder®を駆動する機能を、自身が選択したワークフロープラットフォームのポートフォリオにおいて、組織独自の内部リソースと組み合わせることができます。CAS Newtonの統合により、CAS Ethical Approach to AI（AIに対するCASの倫理的アプローチ）に沿って、出典付きの検証可能な回答を返す会話型のマルチステップ研究を行うことができます。

Albert InventのCEO兼共同創設者であるNick Talken氏は、次のように述べています。「私たちは、化学者がツールと戦うのではなく、発明に時間を費やす未来を構築しています。CASの科学データおよび構造化データをAlbert OSに直接組み込むことで、科学者はシステム間を飛び越えたり手動で情報を転送したりすることなく、自らの意図から始めて、適切なデータが自らのもとに届くようにすることができます。」

効率的な発見は、科学者がイノベーションプロセスの各段階で信頼できるデータと洞察にシームレスにアクセスできるかどうかに依存します。CAS Connectionsは、科学者がすでに使用しているツール内でこれを直接提供し、コンテキストの切り替えを減らし、研究を継続させます。

Inductive BioのCEO兼共同創設者であるJosh Haimson氏は、次のように述べています。「CASは、科学情報の最も包括的なマップの1つを構築してきました。Inductive BioのAI化学アシスタントによって引き出されるCASの反応、既知の変換、および化学データのデータベースは、合成の前例に基づいた化合物設計にインスピレーションを与え、集合的なSARの知識を組み込み、設計段階での新規性とFTOの評価を、すべて単一のプラットフォーム内で可能にします。

CAS Connectionsの詳細については、www.cas.org/solutions/cas-connectionsをご覧ください。

CASについて

CASは世界の科学的知識を結びつけ、生活を向上させるブレークスルーを加速させます。CASは、世界中のイノベーターが今日の複雑なデータ環境を効率的に切り開き、イノベーションの各段階で確信を持って意思決定できるよう支援しています。CASのチームは科学知識管理の専門機関として、人の手でキュレーションされた科学データとして世界最大級の信頼性あるコレクションを構築し、不可欠な情報ソリューション、サービス、専門知識を提供しています。科学者、特許専門家、そしてさまざまな業界のビジネスリーダーは、機会の発見、リスクの軽減、共有知識の活用をCASに頼っており、それによって着想からイノベーションまでをより迅速に進めています。CASはAmerican Chemical Societyの一部門です。詳細はcas.orgをご覧ください。

メディア問い合わせ先

Peter Carlton

シニア・コミュニケーションズ・マネージャー（CAS）

CAS-PR@cas.org

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com