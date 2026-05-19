ファッションAIのニューロープ、ブランド専用の「トレンドAIエージェント」構築サービスを開始

株式会社ニューロープ

ファッションAIのリーディングカンパニーである株式会社ニューロープ（本社：東京都渋谷区、CEO：酒井 聡）は、蓄積された膨大なファッションビッグデータと生成AIを高度に連携させ、特定のブランドに完全最適化した「オリジナルAIトレンドエージェント」を構築できる新サービスをリリースいたしました。

これまで個別コンサルティング会社に依存していた高度な市場調査を、自社専用のAIエージェントが代替。低コストかつ即座に、カスタマイズされた戦略的情報を提供します。

■ サービス開発の背景

トレンドの移り変わりが激しい現代のファッション市場において、競合調査やSNS分析は不可欠な業務です。しかし、これらを人力で行うには多大な工数がかかり、一方で専門コンサルタントへの依頼は高額な費用が発生するため、多くのブランドが「自社に必要な情報を、必要な時に、手頃な価格で得る」ことに課題を抱えていました。

ニューロープはこの課題に対し、従来の「定型レポート」という形式を脱却。ブランドのターゲットやテイストを深く理解し、対話を通じて即座にリサーチ結果をまとめる「AIエージェント」という形態で、新たな解決策を提示します。

サンプル画面

■ 「カスタムAIトレンドエージェント」の主な特徴

1. 貴社ブランド専用にカスタマイズされた「AIパートナー」

ターゲットの属性、好みのテイスト、価格帯、競合他社の設定など、ブランド独自のパラメータに基づいたセグメント設定が可能です。汎用的なトレンドニュースではなく、貴社のビジネスに直結する「勝てる情報」だけをリサーチします。

2. 膨大なデータに基づく即時リサーチとアウトプット

ニューロープが蓄積した膨大なトレンドデータから、以下の情報を瞬時に抽出・集約します。

- 具体的な他社売れ筋商品: 競合セグメントにおけるヒットアイテムの特定。- Instagram投稿情報: ターゲット層が反応している投稿内容やハッシュタグの分析。- 市場の兆候: 次に来るトレンド要素の早期キャッチアップ。

3. コンサルティングコストの劇的な削減

高額な費用をかけて外部の調査会社やコンサルティング会社を起用することなく、専門知識を持った「専属アナリスト」をチームに迎えるような体験を実現。日常的な商品企画やマーケティングの現場で、誰でも自由にカスタマイズされた情報を出力できるようになります。

■ 活用メリット

- 商品企画のスピードアップ: 勘に頼らないデータ裏付けを即座に取得。- リサーチ工数の削減: SNSやECの巡回業務をAIに一任し、クリエイティブな業務に集中。- 意思決定の精度向上: 常に最新の「ターゲットに特化した」市場動向をベースに戦略を立案。

■ 株式会社ニューロープについて

「ファッションを数値化する」をミッションに、ファッション特化型の画像解析AI『#CBK scnnr（カブキスキャナー）』を運営。SNSやECサイトの解析を通じて、トレンド予測、在庫最適化、スタイリング提案などのソリューションを国内外のアパレル企業に提供しています。

【会社概要】

社名：株式会社ニューロープ

所在地：東京都渋谷区

代表者：CEO 酒井 聡

URL：https://www.newrope.biz/