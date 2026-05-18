【ワダカルシウム製薬株式会社】 創業170年を契機に、お客様の 歩くと元気を、未来まで。コーポレートロゴおよびスローガン等を刷新し、大阪市「すこやかパートナー」へ認定。

ワダカルシウム製薬株式会社

ワダカルシウム製薬株式会社（本社：大阪市、代表取締役：吉田 浩一）は、さらなる事業拡大とブランド価値の向上を目指し、コーポレートロゴおよびスローガンを刷新いたしました。

これに伴い、情報をより分かりやすくお届けするため、コーポレートサイトを全面リニューアルしたことをお知らせいたします。

また、当社は大阪市が推進する市民の健康づくりを支援する「すこやかパートナー」に認定されました。

さらに身近な存在となりみなさまの歩くと元気をささえる企業として貢献してまいります。

1. ロゴおよびスローガンの刷新：新ビジョンへの想い

当社は創業以来、【製薬メーカーとして品質やお客様との繋がり】を大切にしてまいりました。

この度、変化する社会のニーズに応え、次なるステージへ進む決意を込めて、ロゴとスローガンを一新いたしました。

・新ロゴデザインについて

ワダカルシウムの頭文字「Ｗ」をマーク化し、健康を未来へ運ぶ推進力を表現したデザインです。

重なる部分を白に設定し、カルシウムの働きを表現しました。

・新スローガンについて

「歩く」「元気」「未来」をキーワードに、170年の伝統と未来を感じるもので分かりやすさと読みやすさを意識し設定いたしました。

2. コーポレートサイトの全面リニューアル

当社の会社理念を整理してより情報を体現すべく、また情報をより分かりやすくお届けするため、ワダカルシウム製薬株式会社の公式サイトをデザイン・構造ともに刷新いたしました。

◆リニューアルのポイント

【デザインの一新】

新ロゴのコンセプトに合わせ、直感的で歩くと元気を、未来までイメージできるデザインを採用。

【情報の整理】

事業内容や実績を整理し、皆様が必要な情報へ素早くアクセスできるよう改善。

【社員紹介コンテンツの追加】

170年の歴史と信用を誇りに、柔軟な発想力と想像力を持つ、個性豊かなメンバーを紹介。

コーポレートサイトはこちら :https://www.wadacal.co.jp/

3. 大阪市「すこやかパートナー」への認定



この度、ワダカルシウム製薬株式会社は大阪市が推進する「すこやかパートナー」に正式に認定されました。

「すこやかパートナー」とは

大阪市民の健康づくりを支援し、健やかで心豊かな社会の実現に向けて積極的に取り組む企業・団体を大阪市が認定する制度です。



当社はこれまでも従業員の健康増進に取り組んでまいりました。

今回の認定を機に、地域社会の一員として、大阪市民の皆様の健康をサポートする活動をさらに加速させてまいります。

また、活動においては様々な企業や団体、個人事業主様と協力して参りたいと考えています。

フレイル予防に関する認知、啓発活動や骨密度維持や骨ケア、カルシウム 摂取に関する啓発活動にご興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。

すこやかパートナーについて :https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000027552.html#8-1

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

【関連サイト】

◆ワダカルシウム製薬オンライン

https://wadacal-online.jp/

◆ほねのあるくらし

https://honelife.wadacal.co.jp/

【ワダカルシウム製薬について】

1856（安政3）年に和漢薬問屋「和田卯助商店」が創業し、

1911（明治44）年に日本で初めてカルシウム錠剤を製造して以来、

弊社は製薬会社ならではの高品質な健康食品・サプリメントを開発し、

お客様の健康に貢献しています。

人々の「歩くと元気を、未来まで」それが私たちの使命と考えております。

会社名：ワダカルシウム製薬株式会社

創業：1856年

本社所在地：大阪市中央区城見2丁目1-61

ツイン21 MID タワー 38階 Reqree OBP

代表者：吉田 浩一

URL: https://www.wadacal.co.jp/