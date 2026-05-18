[新製品]CADデータを数分で3D化
CADChum ワークフロー
ソフトウェア開発支援を手掛ける株式会社クオリス（本社：東京都豊島区、代表取締役：茅野宏祐）は、CADデータ（IGES / STEP）を3Dデータへ変換するソフトウェア「CADChum」をリリースしたことをお知らせいたします。製造業とCG・シミュレーション分野をつなぐソリューションは、長年の課題となっていました。こうした試行錯誤の負担を軽減し、クラウドアップロード不要で、安全なローカル環境で高速変換できるソリューションを提供します。
CADChumとは
CADChumは、従来多くの工数を要していたCADデータ変換を数分で実行できるソフトウェアです。
Blender、Maya、Unity、Unreal Engineなどと連携し、設計データの可視化・活用を容易にします。
従来、CADデータはそのままではリアルタイム用途や3Dコンテンツ制作に適さないケースが多く、変換や最適化に手間がかかっていました。CADChumはこの課題を解決し、設計データをリアルタイム3Dや可視化用途へすぐに活用できる環境を実現します。
CADデータから3Dデータの生成・可視化までの一連のワークフロー
開発背景
近年、製造業やエンターテインメント分野において、CADデータの活用領域は大きく広がっています。特に、以下のニーズが高まっています。
- ゲームエンジンを用いたリアルタイム可視化
- 製品レビューやプレゼンテーションでの3D活用
- デジタルツイン・シミュレーションへの展開
しかし、CADデータと3Dデータの間にはフォーマットや構造の違いがあり、変換や最適化が大きな課題となっていました。
CADChumはこれらの課題を解決し、「CADデータをすぐ使える3Dへ」というコンセプトのもと開発されました。
主な特徴
大規模CADデータを軽量化し、リアルタイム表示に最適化
- ワンクリックで CAD → 3Dデータ変換
- 大規模CADデータを軽量化し、リアルタイム表示に最適化
- 高品質テッセレーションによる滑らかなメッシュ生成
- 精度制御（Angle / Deviation）による柔軟な調整
- BlenderやMayaなどの3D制作ツール・ゲームエンジンとのシームレス連携
対応ツール
主要3D制作ツール・ゲームエンジンに対応
- Blender
- Maya
- Unity
- Unreal Engine
Blender Add-on
Maya Plugin
Unity Plugin
Unreal Engine Plugin
製品構成
- CADChum Core（変換エンジン）
- CADChum Console（バッチ変換ツール）
- 各種プラグイン
- - Blender Add-on
- - Maya Plugin
- - Unity Plugin
- - Unreal Engine Plugin
利用シーン
- 製造業向け製品ビジュアライズ
- 製造業向けXR / VRコンテンツ制作
- 建築分野でのリアルタイム可視化
- ゲームエンジンを用いたデジタルツイン
- 展示会・プレゼン向け3D制作
- CADデータの軽量化・最適化
提供開始日
2026年5月18日(月)
評価版について
無料評価版を公開中。以下のURLよりダウンロードいただけます。
https://cadchum.qualice.co.jp/
会社概要
会社名：株式会社クオリス
所在地：東京都豊島区池袋２-６３-５ 山ノ紀ビル５F
事業内容：製造業・CG分野向けソフトウェア開発
お問い合わせ先
株式会社クオリス
Email：cadchum@qualice.co.jp
今後の展開
クオリスでは今後も、リアルタイム3Dやデジタルツイン分野への対応強化を進め、CADデータ活用のさらなる効率化を目指してまいります。