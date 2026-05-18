[新製品]CADデータを数分で3D化

株式会社クオリスCADChum ワークフロー

ソフトウェア開発支援を手掛ける株式会社クオリス（本社：東京都豊島区、代表取締役：茅野宏祐）は、CADデータ（IGES / STEP）を3Dデータへ変換するソフトウェア「CADChum」をリリースしたことをお知らせいたします。製造業とCG・シミュレーション分野をつなぐソリューションは、長年の課題となっていました。こうした試行錯誤の負担を軽減し、クラウドアップロード不要で、安全なローカル環境で高速変換できるソリューションを提供します。

CADChumとは

CADChumは、従来多くの工数を要していたCADデータ変換を数分で実行できるソフトウェアです。

Blender、Maya、Unity、Unreal Engineなどと連携し、設計データの可視化・活用を容易にします。

従来、CADデータはそのままではリアルタイム用途や3Dコンテンツ制作に適さないケースが多く、変換や最適化に手間がかかっていました。CADChumはこの課題を解決し、設計データをリアルタイム3Dや可視化用途へすぐに活用できる環境を実現します。

開発背景

CADデータから3Dデータの生成・可視化までの一連のワークフロー

近年、製造業やエンターテインメント分野において、CADデータの活用領域は大きく広がっています。特に、以下のニーズが高まっています。

- ゲームエンジンを用いたリアルタイム可視化- 製品レビューやプレゼンテーションでの3D活用- デジタルツイン・シミュレーションへの展開

しかし、CADデータと3Dデータの間にはフォーマットや構造の違いがあり、変換や最適化が大きな課題となっていました。

CADChumはこれらの課題を解決し、「CADデータをすぐ使える3Dへ」というコンセプトのもと開発されました。

主な特徴

大規模CADデータを軽量化し、リアルタイム表示に最適化

対応ツール

- ワンクリックで CAD → 3Dデータ変換- 大規模CADデータを軽量化し、リアルタイム表示に最適化- 高品質テッセレーションによる滑らかなメッシュ生成- 精度制御（Angle / Deviation）による柔軟な調整- BlenderやMayaなどの3D制作ツール・ゲームエンジンとのシームレス連携

主要3D制作ツール・ゲームエンジンに対応

製品構成

利用シーン

提供開始日

- Blender- Maya- Unity- Unreal EngineBlender Add-onMaya PluginUnity PluginUnreal Engine Plugin- CADChum Core（変換エンジン）- CADChum Console（バッチ変換ツール）- 各種プラグイン- - Blender Add-on- - Maya Plugin- - Unity Plugin- - Unreal Engine Plugin- 製造業向け製品ビジュアライズ- 製造業向けXR / VRコンテンツ制作- 建築分野でのリアルタイム可視化- ゲームエンジンを用いたデジタルツイン- 展示会・プレゼン向け3D制作- CADデータの軽量化・最適化

2026年5月18日(月)

評価版について

無料評価版を公開中。以下のURLよりダウンロードいただけます。

https://cadchum.qualice.co.jp/

会社概要

会社名：株式会社クオリス

所在地：東京都豊島区池袋２-６３-５ 山ノ紀ビル５F

事業内容：製造業・CG分野向けソフトウェア開発

お問い合わせ先

株式会社クオリス

Email：cadchum@qualice.co.jp

今後の展開

クオリスでは今後も、リアルタイム3Dやデジタルツイン分野への対応強化を進め、CADデータ活用のさらなる効率化を目指してまいります。