「病児の遊びケア・フォーラム2026」～ 遊びで“心の栄養”を ～

認定NPO法人芸術と遊び創造協会

認定特定非営利活動法人 芸術と遊び創造協会（東京都新宿区、東京おもちゃ美術館）は、2026年5月31日（日）に「病児の遊びケア・フォーラム2026」を国立オリンピック記念青少年総合センター（東京都渋谷区）にて開催いたします。重い障害や病気を抱えるこどもたちへの遊び支援をテーマに、全国から医療・保育・福祉の専門家や支援者が集い、実践の知見を共有する1日です。定員500名、参加費：一般4,000円。

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■ 開催概要

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[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7920/table/108_1_884c7e8ebad60b198875b9e0b52f5f86.jpg?v=202605170251 ]

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■ 主催・共催・後援・助成

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[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7920/table/108_2_6e7b04c2599fb0d6c82712f4df7955c7.jpg?v=202605170251 ]

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■ 参加申込

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公式サイトよりお申し込みください 。

https://asobinomushi.net/?p=575

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■ 開催の背景

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こどもにとって「遊び」は成長に欠かせない大切なものです。それは重い障害や病気を抱え、ケアを必要とするこどもにとっても変わりません。芸術と遊び創造協会は30年間、「すべてのこどもが好きな遊びで夢中になる」を合言葉に、病児の遊び支援活動を展開してきました。

2020年からは日本財団の支援のもと、長年の知見に基づいて厳選したおもちゃセット「あそびのむし」を制作し、全国360か所の病児施設への寄贈・普及を進めてきました。今回のフォーラムは、寄贈先施設の方々をはじめ、支援者・医療者・保育者・福祉関係者が全国から一堂に集い、現場の実践を分かち合う場として開催いたします。

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■ プログラム概要

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【全体会】10:00～12:30 カルチャー棟 大ホール

トークセッション１.「病気のこどもとこどもに関わるすべての人に遊びで心の栄養を」

登壇：山田心（東京おもちゃ美術館 館長）ほか

トークセッション２.「未来に向かって これからの病児の遊び支援」

特別ゲスト：星野真里（女優。Wappo～障がいを持つ子の育児を支える、安心できる情報提供とるながりを～主宰）ほか

【体験・交流プログラム】13:30～16:20

・重心児の遊び体験紹介ブース、ジャグリングパフォーマー、大道芸ワークショップ

・「あそびのむし」おもちゃセット広場（実際に手に取って遊べます）

・「あそびの縁日ひろば」―病児・障がい児支援団体による体験・交流ブース

・「病児の遊び支援 実践発表リレー」―遊びで心の栄養を現場から―（7分間形式）

【分科会】8テーマ（各75分×2部制）13:30～16:20

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7920/table/108_3_5d11edaa5d7bee2d7558fd645aa2821d.jpg?v=202605170251 ]

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■ お問い合わせ

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【認定NPO法人 芸術と遊び創造協会】

優良なおもちゃをコミュニケーションツールとして活用し、多世代での交流を推進。新宿の旧校舎を活用した「東京おもちゃ美術館」の運営、おもちゃコンサルタントによる全国200か所の子育てサロン「おもちゃの広場」、小児病棟でのおもちゃコンサルタントの派遣やオンラインでの病児の遊びケアなどの活動を行っています。

公式サイト：https://art-play.or.jp/

あそびのむし：https://asobinomushi.net/

【公益財団法人日本財団】

1962年創立。人種・国境を越えて、子ども・障害者・災害・海洋・人道支援など幅広い分野の活動をボートレースの売上金からの交付金を財源として推進。本プロジェクトへの助成を行っています。

公式サイト：https://www.nippon-foundation.or.jp/

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■ 本件に関するお問い合わせ

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認定NPO法人 芸術と遊び創造協会 福祉文化部

〒160-0004 東京都新宿区四谷4-20 四谷ひろば内

TEL：03-5367-9601 ／ FAX：03-5367-9602

E-mail：asobinomushi@art-play.or.jp

取材申込フォーム：https://forms.gle/cJDrrf5aEGTeHAHE8