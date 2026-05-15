【2026年2月・全国版】医療機関の新規開院128件、廃止・休止267件。フロッグウェルが最新の「病院マスタ差分データ分析レポート」を公開

フロッグウェル株式会社

医療データ分析およびシステム構築支援を行うフロッグウェル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：小谷 直也）は、自社で提供・販売する「医療機関マスタ」の更新データを活用し、全国の医療機関の変動を分析したレポートの公開を開始いたしました。

第一弾として、2026年2月度の「医療機関マスタ差分データ分析（全国版）」を自社ホームページにて公開しましたことをお知らせいたします。

■ 背景と目的

医療機関の開設・閉院・移転などの情報は日々更新されており、医療機器メーカーや製薬会社、システムベンダー等にとって、最新かつ正確なリストの維持は営業・マーケティング活動において重要です。しかし、医療機関コードの変更によるデータの分断など、マスタ管理には膨大な手間がかかるという課題があります。

フロッグウェルでは、独自の管理用コードを用いて新旧データをスムーズに紐付けた高精度な「医療機関マスタ」を提供しております。この度、より広く医療業界のデータ活用に貢献するため、前月度と比較して差分があったレコードを抽出し、そこから読み取れる市場の動向を毎月定期的に公開する取り組みを開始いたしました。

■ 2026年2月度・全国版レポートの主なトピックス

本レポートでは、厚生労働省の公開データを元に独自加工した「医科」の差分データから、客観的な事実に基づいた分析を行っています。2026年2月度の主な変動は以下の通りです。

新規開院は128件、廃止・休止は267件

当月の新規開院は診療所が127件、病院が1件（埼玉県：150床の療養型病院）でした。一方、廃止・休止は267件となり、特に東京都、大阪府、兵庫県などの都市部を中心に施設の減少が多く確認されました。

勤務医数は全体で3,613人増加（うち非常勤医が3,460人増）

勤務医数は全体として増加傾向にありますが、内訳を見ると非常勤医の大幅な増加（+3,460人）が目立ち、多様な働き方など勤務形態の変化がデータに表れています。

診療科の変動（糖尿病内科・精神科が増加、外科・小児科が減少）

当月に診療科の変動があった施設は315件でした。追加が目立った診療科は「糖尿病内科（25件）」「精神科（22件）」、減少が目立ったのは「外科（24件）」「小児科（17件）」となり、特定の領域で診療機能の見直しが進んでいる傾向が見られました。

経営体変更は94件。「個人から法人へ」が83件

経営体の変更のうち、個人から医療法人への移行が83件と大半を占めており、組織規模の拡大や法人化の動きが継続している様子が確認されます。

▼ 詳細なグラフや都道府県別の傾向を含むレポート全文はこちら

https://frogwell.co.jp/blogs/202602-masterdata/

（※病床数の変動、管理者変更の動向などもブログ記事内で解説しています）

■ 今後の情報発信について

フロッグウェルでは、本取り組みを継続的なプロジェクトとして位置づけ、今後も1ヶ月ごとに「全国版」および「都道府県版」の差分データ分析結果を順次公開してまいります。医療機関データの定点観測レポートとして、業界関係者の皆様の意思決定やターゲティング戦略の一助となることを目指します。

■ 医療機関マスタ提供サービスについて

「手作業のリスト更新に限界を感じている」「最新の差分データを使って効率的にアプローチしたい」といった企業様向けに、フロッグウェルでは用途に合わせた2つのマスタ提供サービスをご用意しております。

無料版： 厚労省が公開している基本情報を無料で提供（※医療機関、医療機器メーカー・販売会社様等限定）

有料版： 二次医療圏、標榜科の細分化、レセプト診療科、緯度経度など弊社独自の詳細情報を付与。自社システム（Salesforce等）との連携も可能。

現在、無料サンプルのご提供や、特定のエリア・診療科に絞ったリスト作成のご相談も承っております。

▶︎▶︎▶︎お問い合わせ・お申し込み先◀︎◀︎◀︎

ご希望の方には、以下リンクよりサンプルの配布(ダウンロード)を行っております。

https://frogwell.co.jp/master-sample/



(https://frogwell.co.jp/master-sample/)お申込み方法 :以下のお問い合わせフォームに「無料マスタ希望」の旨を記入し、送信してください。

こちらからお申し込みください(https://frogwell.co.jp/master-free-2/)



※提供に際しまして、条件があり、内容確認後、利用申込書をご提出いただいております。受け取り確認後、すぐに提供開始いたします。

【会社概要】

会社名：フロッグウェル株式会社

代表者：小谷 直也

設立：2010年5月

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階

◆事業内容

・メーカー、販売会社向けシステム構築

・Salesforceソリューション開発、導入支援

・データ分析及びコンサルティング

・医療関連データ収集、加工

◆所属団体

・MD-Net賛助会員

・ジャパン・クラウド・コンソーシアム