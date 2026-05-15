第7回YOKOSUKA e-Sports CUP「VALORANT」高校生大会開催！～横須賀市主催の高校生向けeスポーツ全国大会、出場者募集！～

横須賀市

横須賀市は、今年も全国の高校生を対象としたeスポーツ大会「YOKOSUKA e-Sports CUP」の第7回大会を開催します。

競技タイトルはこれまでに引き続き、大人気の「VALORANT（ヴァロラント）」（5対5のチーム戦）です。 今回初の取り組みとして初心者でも参加しやすい「ROOKIE(ルーキー)部門」と、頂点を競う「ELITE(エリート)部門」の2部門制を導入します。 「ELITE部門」の決勝大会は毎年ご好評いただいている「いちご よこすかポートマーケット」を会場として、今回もオフラインで開催します。決勝トーナメントに進出した4チームは、横須賀市へご招待します！ また、大会アンバサダーには、人気ゲームキャスターの岸 大河さんをお迎えして、大会を熱く盛り上げていきます！ 本大会のエントリー期間は「ROOKIE部門」が7月5日（日曜日）、「ELITE部門」が7月12日（日曜日）まで！ 全国の高校生の皆さん、たくさんのご参加をお待ちしています。 詳細は公式サイトをご確認ください。

1.大会概要

（１）対象

国内在住の高校生

※海外からの参加はできません。

※決勝トーナメント進出時、参加者の自己の肖像が含まれる会場の様子、競技の内容を配信いたします。

（２）部門

本大会では「ROOKIE 部門」「ELITE 部門」を設定しています。

参加条件の詳細は大会公式サイトをご確認の上お申し込みください。

ROOKIE 部門：ランク制限あり

ELITE 部門：ランク制限なし

※同一人物が両部門にエントリーすることはできません。別チームでのエントリーも不可となります。

（３）開催日

ROOKIE部門予選：令和8年（2026年）7月12日（日曜日）オンライン開催（配信なし）

ROOKIE部門決勝／ELITE部門予選：令和8年（2026年）7月20日（月曜日・祝）オンライン開催（配信あり）

ELITE部門決勝：令和8年（2026年）8月18日（火曜日）オフライン開催（配信あり）

ELITE部門決勝トーナメント会場：いちご よこすかポートマーケット（神奈川県横須賀市新港町6）

観覧無料（観覧方法は決定次第、順次お知らせいたします）

※決勝トーナメント進出チームの出場メンバー（1 チームにつき 5 名まで）に限り、運営事務局が自宅の最寄りの駅から会場の最寄り駅までの日本国内の往復交通費の負担および宿泊場所を手配いたします。（出場メンバー以外の同行者の交通費・宿泊費を含めたあらゆる費用は、ご自身でご負担ください）

また、当日出場メンバーについては、学生証（コピー不可）の確認がございます。

(3)エントリー期間

ROOKIE 部門：令和8年（2026年）5月15日（金曜日）～7月5日（日曜日）

ELITE 部門：令和8年（2026年）5月15日（金曜日）～7月12日（日曜日）

(4) エントリー方法

１.大会公式discord サーバーに参加（メンバー全員）

https://discord.gg/by3NNUheKh

２.出場する部門のエントリーフォームに入力（チーム毎）

ROOKIE 部門：https://forms.gle/hdutnrcoch7sWWZn7

ELITE 部門：https://forms.gle/voa9AmB2wcxXD5hXA

(5)公式サイト

https://www.cocoyoko.net/e-sports/yokosukae-sportscup.html

(6)オンライン配信

横須賀市公式 YouTube チャンネルと Twitch にて配信予定

(7)主催

主催：横須賀集客促進・魅力発信実行委員会(事務局：横須賀市観光課）

運営：株式会社JCG

2.大会アンバサダーに岸 大河さんが就任！

＜岸 大河さんのプロフィール＞

平成26年（2014年）からゲームキャスターとして活動。中学時代にはサッカーでプロ選手を目指していたが、その後オンラインゲームと出会う。FPSを中心に複数のタイトルで国内大会を制覇し、アジア大会でも優勝を経験。平成23年（2011年）に初めて大会の実況をしたことを機に、ゲームキャスターの道を歩み始める。

3.横須賀市の e スポーツへの取り組みについて

横須賀市は令和元年（2019年）からeスポーツの普及と促進のための「Yokosuka e-Sports Project」を開始しました。

さらに、令和5年（2023年）には「Yokosuka e-Sports Partners 制度」を導入し、市内外の関係企業・団体やプロチームとの連携を強化しました。現在、48団体（学校11校と41団体）が参画しています。

これらの産学民官連携の施策によって、eスポーツの普及・振興や新しい価値の創造を、スピーディーかつフレキシブルに展開しています。

【横須賀市内におけるその他の e スポーツ関連の取り組み】

eスポーツ部設立支援：横須賀市内高校の14校中10校に高性能PCを無料貸し出し中

eスポーツ部環境の整備支援：教育・ネットワーク敷設補助など

プロeスポーツチームの誘致：遊休施設を活用した移住の取り組み

国際交流イベントの実施：市内高校と米海軍基地内高校のeスポーツ交流

ひきこもり者を対象としたeスポーツ大会の実施：市内高校生との交流

高校生自作PC組立教室開催：デジタル人材育成

4.『VALORANT』について

『VALORANT（ヴァロラント）』は、5対5で対戦する競技性の高いタクティカルシューターで、PC、PlayStation(R)5、Xbox Series X｜Sに対応しています。高い精度が要求される銃撃戦と、「エージェント」（キャラクター）固有の特殊能力を組み合わせた、本格派の銃撃戦が特徴で、プレイヤーの戦略的選択や柔軟なアイデア、そして一瞬のひらめきから生まれるチャンスがチームを勝利に導きます。マップは競技シーンを見据えて設計されており、何千時間プレイしても常に新鮮な戦いを体験できるような工夫が凝らしてあります。

『VALORANT』は基本プレイ無料で、世界中のより多くのプレイヤーが楽しめるよう幅広いスペックのPCとコンソールに対応しています。ライアットゲームズでは、世界各地における最高クラスの専用ゲームサーバーとインフラの整備、独自開発のチート対策システムなど、タクティカルシューターの競技性を確保し、利用可能なすべてのプラットフォームで、FPSジャンルにふさわしいゲーム体験を実現する体制の構築に全力で取り組んでいます。

VALORANT公式サイト：https://playvalorant.com/ja-jp/

VALORANT公式X：https://twitter.com/VALORANTjp

VALORANT公式TikTok：https://www.tiktok.com/@playvalorantjp

(C)2026 Riot Games, Inc. Used With Permission.

5.取材について

以下のとおり、市内の高校や市職員への取材もお受けします。普段の活動や熱い想いを語らせていただきます。

（１）横須賀市内の高校ｅスポーツ導入校（順不同）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/128894/table/578_1_2a6fe666c2a43c8ef03ff327b01c0999.jpg?v=202605150751 ]

市内14校のうち、10校がｅスポーツを導入しています！

※横須賀市では、eスポーツ部設立支援として、横須賀市内の高等学校等で、希望のあった高等学校にハイスペックPCを無償貸出しています。

今後も部活動の活動内容をバックアップしていく予定です。

（２）横須賀市ｅスポーツ担当職員（横須賀市文化スポーツ観光部観光課）

文化スポーツ観光部観光課 主査 関山 篤

平成23 年度（2011年度）入庁。土木総務課・スポーツ振興課を経て、現在は観光課でeスポーツやメタバース、サブカルコラボの統括を担当。

趣味はスポーツ観戦（サッカー・大相撲）と旅行（最近は韓国にハマる）。

eスポーツのオフライン大会での盛り上がりや、メタバースのコミュニティの盛り上がり・観光PRの力など、初心者ながらに肌で感じてきたことを胸に業務に邁進中。フットワークが武器なので、どこにでも行きます！

座右の銘：「やらぬ後悔よりやる後悔」 好きなタイトル：VALORANT/原神

好きなキャラクター：レイズ・キルジョイ（VALORANT）/九条沙羅（原神）

文化スポーツ観光部観光課 担当 笹島 彩未

平成30年度（2018年度）入庁。前所属では、地区観光協会で花火大会の運営を経験。 ゲーム・マンガ好きの両親の影響により、サブカルチャーへの興味関心は抜群！ 好きなキャラクターの傾向が分かりやすく、『VALORANT』ではヴァイス、『ストリートファイター6』ではA.K.I.がお気に入り。一度好きになったものにはとことん向き合うタイプで、その一途さと情熱を強みに、業務にも粘り強く取り組んでいる。

座右の銘：「清廉恪勤」 好きなゲーム実況者：ドコムス

好きなタイトル：ファイアーエムブレムif/ポケットモンスターBW/Fit Boxing

文化スポーツ観光部観光課 担当 坂巻 紀子

令和７年度（2025年度）入庁。eスポーツについてはまだまだ初心者だが、青春時代は初代プレイステーションと共に過ごし、『バイオハザード』や『ファイナルファンタジー7』を寝る間も惜しんで夢中になってプレイしていた根っからのゲーム好き。

民間企業で培った経験を活かしつつ、現在は３人の子どもの母として、保護者の視点を大切にしながら、eスポーツの楽しく健全な発展への貢献を目指している。

座右の銘：「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」

好きなタイトル：バイオハザードシリーズ/ファイナルファンタジー7

文化スポーツ観光部観光課 担当 福家 由香

令和8年度（2026年度）入庁。未だにスーパーファミコンで遊ぶコンシューマーゲーム好き。 民間企業での経験からアニメ・ホビーなどのサブカルチャーを中心に嗜む多趣味な人間。 eスポーツについては一から勉強中の身だが、高校生たちのプレイや活動を目の当たりにし、その熱さに感動。自らもプレイしてみたいと『VALORANT』を始めようとている。

座右の銘：「温故知新」

好きなタイトル：ファイナルファンタジー9