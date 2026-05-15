【日本初】playground+を常設展開する体験型複合施設「Mitz 金沢」2026年5月30日（土）グランドオープン！金沢駅西口に「食・遊・旅」が交わる新たな交流拠点が誕生

Mitz 金沢 運営事務局「Mitz 金沢」2026年5月30日（土）グランドオープン（画像はトレーラーハウス飲食店のイメージ）

このたび、2026年5月30日（土）、JR金沢駅 金沢港口（西口）より徒歩約4分の場所に、体験型複合施設「Mitz 金沢（ミッツ カナザワ）」(https://mitz-kanazawa.com/)がグランドオープンいたします。

「Mitz 金沢」は、JR西日本グループ（西日本旅客鉄道株式会社 金沢支社、JR西日本不動産開発株式会社）、Urban Asset Placemakers、株式会社アスモーターの連携により誕生する新たな交流拠点です。

金沢駅西口エリアの遊休地を活用し、トレーラーハウス飲食店「N3W（ニュー）」、体験型プレイスペース「playground+（プレイグラウンドプラス）」、キャンピングカーレンタル「CANBASe（キャンベース）」を展開。「食・遊・旅」を通じて、地域の方や来街者が自然に集い、交流できる場づくりを進めてまいります。

なお、Mitz 金沢は「playground+」を常設で展開する日本初の施設となります。

開業初日となる5月30日（土）には、グランドオープン記念イベントを開催します。オープニングセレモニーをはじめ、地元学生・社会人による演奏やダンスパフォーマンス、DJやついいちろう氏によるゲストステージをお楽しみいただけます。

なお、グランドオープンに先立ち、5月28日（木）にはメディア関係者向けの先行内覧会を予定しております。開催概要およびお申し込み方法につきましては、本リリース内の「メディア関係者への追加情報」をご確認ください。

【施設概要】

名称：Mitz 金沢（ミッツ カナザワ）

所在地：石川県金沢市広岡3-3-3

アクセス：JR金沢駅 金沢港口（西口）より徒歩約4分

営業時間：11:00～23:00

定休日：不定休

開業日：2026年5月30日（土）

座席数：40席（店内・屋外）

駐車場：専用駐車場なし。公共交通機関または近隣のコインパーキングをご利用ください。

主な構成：

・トレーラーハウス飲食店「N3W（ニュー）」

・体験型プレイスペース「playground+（プレイグラウンドプラス）」

・キャンピングカーレンタル「CANBASe（キャンベース）」

公式Instagram：@mitz_kanazawa(https://www.instagram.com/mitz_kanazawa/)

公式サイト：https://mitz-kanazawa.com/

・JR西日本グループ、UAP、アスモーターが連携。日本初の「playground+」常設展開を通じ、金沢駅西口に新たな賑わいを創出

Mitz 金沢は、JR西日本グループが所有する金沢駅西口の遊休地を活用し、Urban Asset Placemakers、株式会社アスモーターとの連携により誕生する体験型複合施設です。

本事業では、JR西日本グループが遊休地活用の機会を提供し、Urban Asset Placemakersが「playground+」を通じて“遊び”を軸とした場づくり・体験コンテンツを担います。株式会社アスモーターを主体とするMitz 金沢プロジェクトメンバーは、施設全体の構想づくりから店舗づくり、開業準備、企画・運営までを一貫して担っています。

Mitz 金沢は、「playground+」を常設で展開する日本初の施設です。「playground+」は、都市の開発過程で生まれる遊休地や暫定利用地を活用し、大人が自然体で集い、遊び、つながる文化を育てるプレイスメイキングモデルです。Mitz 金沢ではこの考え方を取り入れ、「食・遊・旅」を組み合わせることで、地域の方や来街者が自然に集い、交流が生まれる場を目指します。

また、本事業は、大規模なエンタメ拠点が誕生する来年に向け、Mitz 金沢では定期的なイベント開催を通じて、エリアの賑わいを日常化させていくことを目指します。ライブ前後に立ち寄れる滞留拠点としての役割に加え、キャンピングカーを活用した新しい周遊スタイルの提案などを通じて、街全体の回遊性を高め、金沢駅西口を「わざわざ訪れたくなる遊び場」へと育ててまいります。

「playground+」イメージ

・Mitz 金沢とは。「食・遊・旅」3つの遊び心が交わる交流拠点施設名に込めた意味

施設名の「Mitz（ミッツ）」には、数字の「3（みっつ）」と、人や体験が交差する「Meets」の響きが込められています。

所在地である「広岡3-3-3」の「333」もブランドの象徴とし、「食・遊・旅」の3つの要素が調和する場所として、金沢駅西口エリアに新しい日常の楽しみ方を提案します。

Mitz 金沢が目指すのは、単なる飲食施設やイベントスペースではありません。地域の方、観光客、家族連れ、仕事帰りの方、ライブやイベント前後に訪れる方など、さまざまな人が気軽に立ち寄り、自然に会話や交流が生まれる“まちの遊び場”です。

▶日常を彩る3つの要素【食】【遊】【旅】

Mitz 金沢は、トレーラーハウス飲食店「N3W」、体験型プレイスペース「playground+」、キャンピングカーレンタル「CANBASe」の3つの機能で構成されています。

「食」では、地域の食文化を楽しめる飲食エリアを展開。「遊」では、ゲームや体験コンテンツを通じて子どもから大人まで楽しめる場を提供します。「旅」では、金沢駅を起点に北陸各地へ出かけるキャンピングカーレンタルを通じ、新しい観光スタイルを提案します。

【食】トレーラーハウス飲食店「N3W」。おにぎり、肉料理、北陸ご当地お好み焼きなどを提供

「食」では、トレーラーハウスを活用した飲食店「N3W（ニュー）」を展開します。

提供予定の主なメニューは、おにぎり、肉料理、北陸四県のご当地お好み焼きなど。地域の食文化を取り入れながら、昼も夜も気軽に楽しめるメニューをご提供します。

こだわりのおにぎり

厳選素材の梅やねぎ味噌を使用したおにぎりをはじめ、香ばしい焼きおにぎり、ミネラル豊富な能登塩のむすびなどを提供予定です。漬物をおにぎりの具として取り入れ、お米の旨みを引き立てます。

肉料理

ローストポーク、ザクザクとした食感が楽しめるチキン、旨味の濃いソーセージなど、食べ応えのあるメニューを提供予定です。

北陸四県・ご当地お好み焼き

金沢、福井、富山、能美の「じょんがら焼き」など、各地の特色を活かした北陸ならではのお好み焼きを提供予定です。地域ごとの個性を“粉もん”として楽しめる、Mitz 金沢ならではのメニューです。

名物ドリンク

米焼酎の香りと梅干しの酸味を組み合わせた「おにぎりハイボール」や、お好み焼きとシャンパンを合わせる「おこシャン」など、大人の遊び心を感じられるドリンクも用意します。

なお、飲食エリアはイートイントレーラー1台、キッチントレーラー2台で構成しています。イートイントレーラー内の座席に加え、屋外にも飲食スペースを設け、全体で約40席をご用意しています。

スパイシーフライドチキン北陸四県・ご当地お好み焼き

【遊】 日本初の常設展開となる「playground+」。大人も子どもも自然体で遊び、つながる体験型プレイスペース

「遊」では、Urban Asset Placemakersが展開する「playground+（プレイグラウンドプラス）」を常設で導入します。

Mitz 金沢では、子どもから大人まで楽しめる“遊び”を軸とした体験コンテンツを通じて、世代や立場を超えたコミュニティ形成を目指します。提供するコンテンツは、ビッグジェンガ、コネクト4、コーンホールなどを予定しています。

ビッグジェンガ

大きな木のブロックを積み上げながら、タワーを倒さないように楽しむゲームです。ルールが分かりやすく、子どもから大人まで一緒に楽しめます。

コネクト4

赤と黄のコマを交互に落とし、縦・横・斜めのいずれかに先に4つ並べた方が勝ちとなるゲームです。短時間でも楽しめるため、イベントや交流の場に適しています。

コーンホール

少し離れた場所に置いたボードの穴をめがけて、布製の袋を投げ入れるシンプルなゲームです。誰でも直感的に楽しみやすく、幅広い年代の方にご参加いただけるコンテンツです。

ゲームを通じて身体を動かしながら、自然な会話や交流が生まれる。Mitz 金沢では、こうした“偶然の出会い”や“その場の一体感”を大切にした場づくりを進めてまいります。

「playground+」イメージ

【旅】 キャンピングカーレンタル「CANBASe」。金沢駅から能登・加賀・北陸へ、新しい周遊スタイルを提案

「旅」では、株式会社アスモーターの運営により、キャンピングカーレンタル「CANBASe（キャンベース）」を展開します。

金沢駅近くを出発点に、能登・加賀・北陸エリアへキャンピングカーで出かける新しい旅のスタイルを提案。新幹線・特急・バスなどで金沢駅に到着した後、駅近くからキャンピングカーに乗り換えて北陸各地を巡ることで、公共交通とキャンピングカーを組み合わせた自由度の高い周遊観光を楽しめます。

Mitz 金沢には、ジープニーX、アレッタXの計2台のキャンピングカーを配置します。就寝可能人数は車両により仕様は異なりますが、1台あたり5～6名程度でのご利用が可能です。

▶協賛企業・パートナー企業について

Mitz 金沢の運営にあたり、地域企業をはじめとする多くの企業・団体の皆様に、協賛企業・パートナー企業としてご参画いただいております。

サンリーグループ、KIRIN、exterior YAMAGISHI、Comirade、表酒店、山本建設ほか各社のご協力のもと、地域に開かれた交流拠点として、開業後は年間を通じてさまざまな企画やイベントを展開してまいります。

・5月30日（土）グランドオープン記念イベントを開催。メインゲストで、DJやついいちろう氏が登場！

開業初日となる2026年5月30日（土）には、地域の皆様とともに施設のスタートを祝うグランドオープン記念イベントを開催します。

当日は、オープニングセレモニーをはじめ、地元学生・社会人による演奏、ダンスパフォーマンス、バンド演奏、DJステージなどを予定しています。イベントはどなたでもご参加いただけます。

会場では、トレーラーハウス飲食店「N3W」の営業に加え、キッチンカーの出店も予定しており、音楽やダンス、食、遊びを楽しみながら、Mitz 金沢の雰囲気を体感していただけます。

【開催概要】

日時：2026年5月30日（土）13:00～20:30

場所：Mitz 金沢

所在地：石川県金沢市広岡3-3-3

アクセス：JR金沢駅 金沢港口（西口）より徒歩約4分

参加：どなたでも参加可能

駐車場：専用駐車場はございません。公共交通機関または近隣のコインパーキングをご利用ください。

【主な内容】[表: https://prtimes.jp/data/corp/183197/table/1_1_94e5e391403b79bad50c5dba2e542d54.jpg?v=202605151151 ]【出演予定】

・演奏 地域連携ステージ

Laららブラスアンサンブル／アンサンブル☆ふぁみりあ／金沢市立金石中学校 吹奏楽部／サカナノメ

・ダンスステージ

ダンススクールFLAG／遊学館高校ストリートダンス部／ROCK RIVER CREW

・DJステージ

fumi（BROTHERHOOD）／松ケン（BROTHERHOOD）／MEG（BROTHERHOOD）／夏海（BROTHERHOOD）／DJカナザキヒロナリ

金沢市立金石中学校 吹奏楽部サカナノメ

☆メインゲスト

DJ やついいちろう 氏

DJやついいちろう氏は、お笑いコンビ「エレキコミック」のメンバーであり、DJとしても日本全国のフェスに出演。自身の名を冠した都市型周遊フェス「YATSUI FESTIVAL!」を主宰するなど、音楽シーンでも幅広く活躍しています。

※出演者・出演時間・内容は変更となる場合があります。最新情報は公式サイトおよび公式Instagramにてご確認ください。



※メディアの皆様へ

当日はセレモニーのほか、施設内の各エリア（飲食店、プレイグラウンド、キャンピングカー展示等）の撮影・取材が可能です。

個別取材をご希望の方は、下記担当まで事前にお問い合わせください。

当日の進行スケジュールの都合上、ゲストへの個別取材はご遠慮いただいております。

【会社・団体概要】

▶JR西日本不動産開発株式会社

創立：1965年

代表取締役社長：藤原 嘉人

本社所在地：大阪市北区中之島二丁目2番7号 中之島セントラルタワー

事業内容：JR西日本グループの不動産デベロッパーとして、駅を起点に商業施設・住宅・オフィス等の開発および資産活用を通じた複合的なまちづくり事業を展開。

▶Urban Asset Placemakers

創立：2022年

代表幹事：重松 健、石田 祐也、西田 司

本拠地：東京都

事業内容：都市に潜在する多様なアセットや公共空間を時代に応じて更新し、未来に向けた都市の全体価値を向上させることを研究、計画、提案、実装する集団。ハードデザインにとどまらず、都市固有のコンテンツ制作やコミュニティづくりを通じて、長期的に持続可能な魅力の育成を目指す。



▶株式会社アスモーター

創立：2017年

代表取締役：田村 裕也

本社所在地：石川県金沢市長土塀3丁目17-18

事業内容：新車・中古車販売・整備、キャンピングカーの販売・整備・レンタルを展開。北陸初の「ナッツRV」正規ディーラーとして、キャンピングカー文化の発信にも取り組む。

Mitz 金沢 運営事務局

所在地：石川県金沢市長土塀3-17-18 株式会社アスモーター内

事業内容：体験型複合施設「Mitz 金沢」の運営・企画・広報

施設内容：トレーラーハウス飲食店「N3W」、体験型プレイスペース「playground+」、キャンピングカーレンタル「CANBASe」

開業日：2026年5月30日（土）

公式サイト：https://mitz-kanazawa.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/mitz_kanazawa/

【本件に関するお問い合わせ先】

Mitz 金沢 運営事務局

担当：川守

TEL：076-255-0333／090-2098-1916

Email：press@asumotor.com