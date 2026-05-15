冷凍も冷蔵もこれ1台。自由度の高いフリーザーに新色登場！AQUAファン式冷凍庫「AQF-FA13A」発売

アクア株式会社

アクア株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：杜 鏡国）は、デザイン性と省エネ性能を両立したファン式冷凍庫「AQF-FA13A」を、2026年5月21日（木）に発売します。

冷凍・冷蔵の運転切替(※1)が可能な「AQF-FA13A」は、2025年7月に発売した「AQF-FA13R」の容量やサイズ、機能性を踏襲した後継モデルで、角に丸みを帯びたラウンドフォルムが特長のファン式冷凍庫です。本製品に採用した新色「ダークグレーシルバー」は、上質で落ち着きのある色合いで、キッチンはもちろんリビングや寝室など、さまざまな空間・インテリアに自然にフィット。デザイン性の高さに加え、静音性も備えているため、2台目の“セカンド冷凍庫”として使いやすい製品となっています。

昨今の電気代や物価の高騰を背景に、家電製品選びにおいては省エネ性能も欠かせません。インバーターコンプレッサーを搭載している本製品は、2021年省エネ基準達成率189%、同容量の当社従来モデル(※2)と比較して年間消費電力量を約26%削減しています。AQUAは家計にやさしい製品で、日々の暮らしをしっかりサポートします。

【ファン式冷凍庫 AQF-FA13A 製品の特長】

- 新色「ダークグレーシルバー」を採用し、“セカンド冷凍庫”としてより使いやすく！- インバーターコンプレッサー搭載、当社従来モデル(※2)より年間消費電力量が約26%ダウン！- 選べる「冷凍・冷蔵」(※1)の1台2役と、スペースを有効活用できる耐熱100℃トップテーブル(※3)

※1：冷蔵の場合、庫内温度は約5℃になります。温度調節はできません。運転切替は庫内全体での切替になります。バスケットごとに設定はできません。

※2：「AQF-GS13N（年間消費電力量：320kWh/年。冷凍使用時の場合。インバーターコンプレッサー非搭載モデル。）」との比較。

※3：オーブンレンジのタイプ・サイズによっては置けない場合があります。トップテーブルの上にすべりやすいものを置かないでください（落ちて、けがの原因になります）。電子レンジ等を置く場合は、台脚部に滑り止めを施してご使用ください。

●新色「ダークグレーシルバー」を採用し、“セカンド冷凍庫”としてより使いやすく！

カラーは上質で落ち着きのある「ダークグレーシルバー」。角に丸みを帯びたラウンドフォルムと、マットな表面の質感のコンビネーションで、柔らかな印象を与えます。AQUAのブランドロゴは正面から見えない扉上面に配して、周囲のインテリアへの溶け込みやすさを追求。“セカンド冷凍庫”として、リビングや寝室などのキッチン以外の空間にも設置しやすいデザインに仕上げています。

［イメージ］

●インバーターコンプレッサー搭載、当社従来モデル(※2)より年間消費電力量が約26%ダウン！

「AQF-FA13A」は、インバーターコンプレッサーを搭載した、省エネ性能と静音性が魅力のモデルです。2021年省エネ基準達成率は189%。年間消費電力量は235kWh/年(※4)で、同容量の当社従来モデル(※2)と比較して約26%削減しています。動作音も静かなので、リラックス空間や仕事の作業で集中が必要な場所にも置きやすくなっています。

※4：冷凍使用時の場合。

●選べる「冷凍・冷蔵」(※1)の1台2役と、スペースを有効活用できる耐熱100℃トップテーブル(※3)

利用目的や用途に合わせて「冷凍」と「冷蔵」の運転モードを切り替え(※1)られる、便利な1台2役の機能を搭載しました。まとめ買いした冷凍食品などのストックには「冷凍モード」、ドリンクや食材の保管を増やしたい時は「冷蔵モード」を選択することで、メインでお使いの冷凍冷蔵庫の容量不足を補います。

さらに、本体天面は100℃までの耐熱に対応しているため、電子レンジやオーブントースターの設置(※3)が可能。限られたスペースを有効活用することができる、利便性の高い設計です。

■AQUA のミッション

AQUA が大切にしているのは「創新」（そうしん）の精神。それは、生活をより豊かにする使いやすさ、多機能性、デザイン性、感動と満足が高い製品を生み出し、付加価値を新しく創り続けること。そして、今と未来を幸せにする価値を提供し続けること。

AQUAは社名の由来となった、ミッション「Authentic Question Unique Answer」のもと、本質的な課題をユニークな発想と技術で解決し、「まだ見ぬ新しい価値」をこれからも提供していきます。

■アクア株式会社について

アクア株式会社は、2012年1月、三洋電機の一部事業を継承し設立。

Haierグループの日本法人として、業務用洗濯機や、家庭用の洗濯機、冷蔵庫、掃除機などのAQUAブランド商品、サービスの企画・開発・販売を行っています。

＜お客さまのお問い合わせ先＞ 9：00～18：30（365 日）

・アクアお客さまご相談窓口 フリーダイヤル：0120-880-292

・携帯電話からはナビダイヤル：0570-040-292（有料）