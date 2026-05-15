【108時間限定】ジェラート108日分の“夢の定期便”が当たる！ハンドメイドジェラート「centotto（チェントット）」がECサイトリニューアル記念の「グランドオープン祭」を開催

有限会社外谷建設

地元・信濃町産の旬な野菜やフルーツを使用した本格ジェラート店「centotto gelato（チェントットジェラート）」（運営：[有限会社外谷建設]、所在地：[長野県上水内郡信濃町大字柏原2896]、代表：[外谷豊]）は、2026年5月14日（木）20時より、公式オンラインショップの全面リニューアルを記念した「108（チェントット）時間限定グランドオープン祭」を開催いたします。

店名「centotto（イタリア語で108）」にちなみ、108時間という限られた期間の中で、108個のジェラートが届く特別セットの抽選販売や、特別クーポン企画、Instagramでの特大プレゼント企画など、日頃の感謝を込めた“驚きと喜び”をお届けします。

■ リニューアルの背景：毎日のジェラートをもっと身近に

「centotto gelat」はこれまで、多くのお客様に支えられオンラインでの販売を続けてまいりました。この度、全国のお客様によりスムーズで快適なお買い物体験をお届けできるよう、販売システムを一新し、公式オンラインショップをリニューアルいたしました。

新しいサイトでは、これまで以上にお目当てのフレーバーが探しやすくなり、スマートフォンからもより直感的に操作いただけるようになっています。今回のリニューアルを機に、これまでご愛顧いただいたお客様への感謝と、新しく出会うお客様へのご挨拶として、本キャンペーンを企画いたしました。

ECサイトURL：https://centotto.base.ec/

■ キャンペーンの3つの楽しみ 1. 【108時間限定】新しいサイトで使える「1,080円OFFクーポン」

リニューアル直後の108時間限定で、対象のセット商品にご利用いただける1,080円OFFクーポンを配布いたします。「新しいサイトをまずは試していただきたい」という想いを込めた、店名「108」にちなんだ特別なご優待です。

対象商品URL https://centotto.base.ec/

６種及び12種ギフトBOX、お好みSELECT６種SETが対象。

2. 【夢の定期便】108日間ジェラートが楽しめる特別セットの抽選販売

「108日間、毎日欠かさず当店のジェラートで幸せを感じてほしい」という想いから生まれた、108個セットの特別BOX（税込10,800円）を限定3名様に抽選販売いたします。

「一度に届くと冷凍庫に入りきらない」というご不安を解消するため、毎月12個ずつ、9ヶ月にわたってお届けする「1年間の定期便」としてご用意しました。季節ごとのフレーバーが毎月届く、ジェラート好きにはたまらない至福の体験です。

対象商品URL https://centotto.base.ec/items/144157194



3. 【SNS連動】「ジェラート108個」が1名様に当たるプレゼント企画

公式Instagramでも、リニューアルを盛り上げる特大プレゼント企画を実施いたします。期間中に指定の条件を満たした方の中から、抽選で1名様に「ジェラート108個（12個×９ヶ月の定期便）」を無料でプレゼントいたします。

Instagram のURL https://www.instagram.com/centotto_gelato/

■ 「108時間限定グランドオープン祭」実施概要

● 開催期間： 2026年5月14日（木）20:00 ～ 5月18日（月）8:00

● キャンペーン内容：

○ 1,080円OFFクーポンの配布（対象セット商品）

○ 「ジェラート108個セット」抽選販売へのエントリー受付（限定3名様）

● Instagramプレゼント応募期間： 2026年5月14日（木）～ 5月24日（日）23:59

【公式オンラインショップ】

URL： https://centotto.base.ec/

※リニューアルに伴い、以前のサイトで会員登録されていたお客様も、新しいサイトでの再登録が必要となります。

【公式SNS】

● Instagram： https://www.instagram.com/centotto_gelato/

● LINE公式アカウント： https://page.line.me/centotto_gelato?openQrModal=true

■ centotto gelato（チェントットジェラート）について

[長野県信濃町という小さな田舎町で、地元産の野菜や果実を使ったジェラートを製造、販売しています。素材が持つ本来の風味や味を大切に、一つひとつ丁寧に店内で仕上げるジェラートを通じて、日常に小さな贅沢をお届けしています。特に信濃町の特産品である「とうもろこし」を使ったジェラートはオススメの逸品です。]

● 運営会社： [有限会社外谷建設]

● 代表者： [外谷豊]

● 所在地： [長野県上水内郡信濃町大字柏原2896]

● 事業内容： ジェラートの製造・販売、カフェ運営

■ 本件に関するお問い合わせ先

[有限会社外谷建設]

広報担当：[服部 高]

電話：[026-217-8664]

メール：[t_hattori@centotto.info]