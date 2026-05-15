【セサミストリートマーケット】「HELLO! JAPAN」セサミストリートの仲間たちが日本各地の“ご当地グルメ”を楽しむにぎやかで遊び心あふれるコレクションが新登場〈5月21日(木)〉

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社：東京都千代田区／代表取締役社長：近藤広幸)が展開する物販・カフェ・ワークショップを複合した世界で唯一のセサミストリートのオフィシャルストア「セサミストリートマーケット」では、「HELLO! JAPAN」をテーマとするコレクションを、5月21日(木)よりセサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店、アーバンドック ららぽーと豊洲店、阪神梅田本店、玉川高島屋S.C.店およびオフィシャルオンラインストアにて発売いたします。

コレクションテーマは「HELLO! JAPAN」。

日本各地の名物をモチーフに、東京、大阪、名古屋、北海道、福岡、沖縄の6都市をテーマにした今回のコレクションでは、セサミストリートの仲間たちが寿司やたこ焼き、天むす、メロン、明太子、パイナップルといったそれぞれの“ご当地グルメ”を楽しむ様子をバリエーション豊かに表現した、にぎやかでユニークなデザインのアイテムを展開します。

ラインアップには、エルモが各地の名物になりきったぬいぐるみチャームやステッカーのほか、エルモ、テリーモンスター、クッキーモンスター、オスカー、グローバー、ゾーイが各地の名物を紹介しているような、遊び心あふれるデザインのマグネットやピンバッジが登場。

日本各地の“おいしい”魅力を、セサミストリートの仲間たちとともにお楽しみください。

・商品ラインアップ

ぬいぐるみチャームステッカー東京（寿司）大阪（たこ焼き）名古屋（天むす）福岡（明太子）北海道（メロン）沖縄（パイナップル）

・ぬいぐるみチャーム（写真左）

全6種／\3,850

・ステッカー（写真右）

全6種／\550

エルモが各地の名物になりきったぬいぐるみチャーム。東京は寿司、大阪はたこ焼き、北海道はメロン、名古屋は天むす、福岡は明太子、沖縄はパイナップルをテーマに、それぞれ頭に被ったり手に持ったりしたユニークで愛らしい姿がポイントです。

ふわふわの毛並みと、思わず触りたくなるもちもちとした手触りも魅力のひとつ。バッグやポーチに付けて持ち歩けば、各地を巡る旅気分をより一層盛り上げてくれます。

また、同デザインのステッカーもラインアップ。パソコンやノートに貼ったり、スマホケースに挟んだりしてお楽しみください。

マグネットピンバッジ東京（エルモ）大阪（テリーモンスター）名古屋（オスカー）福岡（グローバー）北海道（クッキーモンスター）沖縄（ゾーイ）

・マグネット

全6種／\1,320

・ピンバッジ

全6種／\1,320

エルモ、クッキーモンスター、オスカー、グローバー、ゾーイ、テリーモンスターが各地の名物を紹介しているような、コミカルなポージングが遊び心あふれるマグネット、ピンバッジ。思わず全種類揃えたくなるような、ポップでビビッドなカラーリングが魅力です。

ピンバッジはバッグやポーチ、帽子や洋服などのワンポイントに、マグネットは冷蔵庫やデスク周りに貼ってお楽しみください。

※表記は全て税込み価格

■発売日：

・店舗 2026年5月21日（木）

・オフィシャルオンラインストア 2026年5月21日（木）12:00(正午)

■店舗所在地：

セサミストリートマーケット 池袋サンシャインシティ店

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目1 サンシャインシティ 専門店街アルパ1階



セサミストリートマーケット アーバンドック ららぽーと豊洲店

〒135-0061東京都江東区豊洲2-4-9 アーバンドック ららぽーと豊洲 サウスポート1階 区画番号1791

セサミストリートマーケット 阪神梅田本店

〒135-0061大阪府大阪市北区梅田1丁目13-13 阪神梅田本店6階

セサミストリートマーケット 玉川高島屋S.C.店

〒158-0094 東京都世田谷区玉川2丁目27-5 玉川高島屋S.C. マロニエコート1階

■オフィシャルオンラインストア

「HELLO! JAPAN」商品一覧（2026年5月15日（金）12:00公開）

https://sesamestreetmarket.jp/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&pgi=SE260515Local&plan=SE260515Local(https://sesamestreetmarket.jp/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&pgi=SE260515Local&plan=SE260515Local)

「セサミストリートマーケット」について

<ブランド名＞

SESAME STREET MARKET（セサミストリートマーケット）

＜コンセプト＞

ー Discover Sesame Street World ー

カフェ・物販・ワークショップの3つの業態を中心に構成された世界で唯一のセサミストリートのオフィシャルストア・セサミストリートマーケットは『セサミストリート』を通して未知の世界や普段触れることのないものへの発見や気づきが広がる空間です。

カフェでくつろぎ、ショッピングを楽しみ、遊びながら感性を育み、誰もが思わず笑顔になる場所を提案します。

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・「株式会社マッシュスタイルラボ」について



「私たちの発想を形にし、人々に幸せを届ける。」という企業理念のもと、ファッション、ビューティー、フード、デザイン、不動産など多岐にわたる事業を展開しているマッシュグループのファッション事業を担っています。1998年にグラフィックデザイン会社として設立し、2005年にファッション事業へ参入。ファッションブランド「SNIDEL」をはじめルームウェアブランド「gelato pique」など全20ブランドを、国内のみならず、アジアを中心にアメリカなど世界へ事業を展開しています。みんなが同じ服を着なくていい。誰かのためではなく、自分のために、自分が笑顔になれるものを着ればいい。そんな想いで、明確なコンセプトのもと、個性の違うブランドが次々に生まれています。

URL：https://www.ms-lab.com/

・「セサミストリート」について

セサミストリートは、1969年に誕生した先駆的な子ども向け教育番組で、現在は190以上の国と地域で展開しています。公民権運動の時代、ジョーン・ガンツ・クーニーとロイド・モリセットによって生み出されたこの番組は、にぎやかな街並みを舞台に、音楽やかわいらしいパペットたち、アニメーションを織り交ぜながら、就学前に必要な基礎学力はもちろん、思いやりや優しさ、インクルージョンといったメッセージを伝えてきました。エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカーといった愛らしいキャラクターたちが活躍し、識字能力や計算力、社会性、文化理解を育むための入念な研究に基づく教育コンテンツを通じて、世界中で幼児向けコンテンツの模範として高く評価されています。セサミストリートは、国際的な非営利団体セサミワークショップによって制作されています。

・「セサミワークショップ」について

セサミワークショップは、「セサミストリート」をはじめ様々な活動を世界中で展開している非営利団体です。50年以上にわたり、教育、メディア、研究を融合させ、心や感性を豊かにする楽しい体験を創出してきました。すべての子どもたちがかしこく、たくましく、やさしく育つよう支援するという理念を掲げ、より良い世界を目指して、190以上の国や地域で良質な幼少教育を届けています。

世代を超えて親しまれるキャラクターや番組、コミュニティーへのアウトリーチ活動は、子どものニーズに応えるため、深い専門知識に基づき設計されています。就学準備や問題解決能力の向上、こころの健康や健全な自己形成まで多岐にわたるテーマを扱い、保護者の価値あるパートナーとして、そして子どもたちの信頼できる友達として、セサミワークショップは子どもと家族に寄り添います。HP: www.sesameworkshop.org, www.sesamestreetjapan.org

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