【hince新発売】26 SUMMER「Chill Voyage Collection」誕生！新色＆限定パッケージを含む全7種を展開！

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VIVAWAVE.Co.,Ltd.

化粧品販売を行うVIVAWAVE Co.,Ltd.（所在地：韓国・ソウル特別市、代表者：Heo Jaeseok）が企画・販売する、Narrative Beautyメイクアップブランド「hince（ヒンス）」 は、、リラックスした夏の余裕を閉じ込めた、サマーコレクション「Chill Voyage Collection」を発売いたします。


軽やかで澄みわたる夏の空気、青い波間にきらめくシルバーの余韻、そしてどこか余裕を感じさせる“夏の瞬間”を閉じ込めた本コレクションは、既存の人気アイテムに新たなカラーとリミテッドパッケージを加え、
全7種のラインナップで展開します。




■ 発売日情報

・ 2026年5月25日（月）｜先行発売
Qoo10公式ショップ
・ 2026年6月3日（水）
楽天市場公式ショップ


・ 2026年6月24日（水）
直営店（hince ルミネエスト新宿店／ルクア イーレ店／タカシマヤ ゲートタワーモール店）、公式オンラインストア（hince.jp）、LINE GIFT、ZOZOTOWNにて一般発売



※一部製品は楽天市場公式ショップでのお取り扱いがございません。


※直営店では、2026年6月18日（木）より事前予約を開始いたします。


※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。


※取扱店舗での発売日に関する詳細は、各店舗にお問い合わせくださいませ。






■ 製品情報

・ 商品名：カバーマスターピンククッション


・ 容量：11g


・ 価格：2,970円(税込)


・ カラー：全5色






・ 商品名：ロウグロウジェルティント


・ 容量：4ml


・ 価格：1,760円(税込)


・ カラー：新2色
【R037 チリング・ローズ】
陽ざしに染まったような、落ち着きのあるヴィンテージローズ
【R038 チリング・モーヴ】
やわらかく余裕のあるムードを演出するソフトチルモーヴ






・ 商品名：ミラーデューグロス


・ 容量：4ml


・ 価格：1,760円(税込)


・ カラー：新2色
【09 サンド・キス】
砂の光をまとった、ゴールド＆シルバーパール入りヌーディーコーラル
【10 サンド・ピンク】
やわらかなブルー＆シルバーパールを重ねたヌーディーピンク






・ 商品名：トゥルーディメンションラディアンスバーム


・ 容量：10g


・ 価格：2,860円(税込)


・ カラー：2色　(既存色)
【クリア】
透明感とツヤをプラスするクリアグロウ
【シェリーピンク】
みずみずしく輝く、ピュアなピンクグロウ






・ 商品名：ハーフムーンチーク［クリームトゥパウダー］


・ 容量：3g


・ 価格：1,760円(税込)


・ カラー：新2色
【08 ドルチェ】
陽ざしを含んだような、やわらかなベージュピーチ
【09 バブル】
ミルキーなニュアンスを含んだベイクドラベンダー






・ 商品名：セカンドスキンメッシュマットクッション


・ 容量：12g


・ 価格：2,970円(税込)


・ カラー：新2色
【13 ピュア】
澄んだ印象を引き出す、クリアなニュートラルライトシェード
従来のカラーが全て暗く感じた方、 または15号が明るすぎると感じた方におすすめ
【19 クリーム】
黄みを抑えた、明るめのソフトニュートラルシェード
17号は明るく、21号は暗く感じる方、 黄みを抑えた中間トーンをお求めの方におすすめ






・ 商品名：シングルアイシャドウ


・ 容量：1.5g


・ 価格：1,210円(税込)


・ カラー：限定3色
【ブルー・ボヤージュ】
ブルーシマーとアッシュブラウンで奥行きを演出するクールトーン
【サンド・バイブ】
ローズベージュとブラウンのやわらかな陰影を叶えるサンドトーン
【チル・ウェイブ】
ブルーハイライトとシルバーグリッターが輝く幻想的なカラー

※Chill Voyage Collection限定3色展開






■ 製品概要

本コレクションでは、以下の7製品を展開いたします。



・ カバーマスターピンククッション（リパッケージ）


・ ロウグロウジェルティント（新色追加＆リパッケージ）


・ ミラーデューグロス（新色追加＆リパッケージ）


・ トゥルーディメンションラディアンスバーム（リパッケージ）


・ ハーフムーンチーク［クリームトゥパウダー］（新色追加＆リパッケージ）


・ セカンドスキンメッシュマットクッション（新色追加＆リパッケージ）


・ シングルアイシャドウ（限定新色）



既存のベストセラーアイテムに、季節感を映したカラーと限定デザインを掛け合わせることで、
シーズンやトレンドに寄り添った、個性豊かなカラーラインアップを展開します。



夏の光をまといながら、どこか余裕を感じさせる表情へ。
hinceが提案する“Chill Voyage”の美しさを、ぜひこの夏のメイクに取り入れてみてください。




■ hinceについて


hinceは、密度の高い豊富なカラーで個々の特有の雰囲気を作り上げ、潜在している本来の美しさを発
現させるという意味の「Narrative Beauty」をコンセプトに、2019年1月に韓国で誕生したメイクアップブランドです。日本では2019年からオンライン販売を開始し、2022年11月に日本初の直営店「hinceルミネエスト新宿店」、2023年5月には「hince ルクアイーレ店」、そして2024年4月に「hince タカシマヤ ゲートタワーモール店」をオープンしました。



公式HP : https://hince.jp


公式IG : @hince_official_jp


公式X : @hince_japan


公式LINE：@hince



【販売サイト】


Qoo10公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/hinceofficial


楽天市場公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/hincejapan


＠cosme SHOPPING：https://www.cosme.com/brand/index.php?brand_id=124780


ZOZOTOWNショップ：https://zozo.jp/shop/hince


HANKYU BEAUTY ONLINE：https://web.hh-online.jp/hankyu-beauty/shop/index.html?shoptype=1&cid=bbs_fhnc(https://web.hh-online.jp/hankyu-beauty/shop/index.html?shoptype=1&cid=bbs_fhnc)


三越伊勢丹化粧品オンラインストア「meeco」：https://meeco.mistore.jp/meeco/brand/013605/list



■ 会社情報


会社名　　：VIVAWAVE Co.,Ltd.
代表者　　：Heo Jaeseok
設立日　　：2018年6月4日
本社所在地：10F, 78, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea
　　　　　　ソウル特別市麻浦区麻浦大路78, 10階



■ 本件に関する問い合わせ先


詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
株式会社メディア‧グローブ担当窓口：hince PR hince-pr@mediaglobe.co.jp
お客様からのお問い合わせ先は、hince：https://hince.jp