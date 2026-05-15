【hince新発売】26 SUMMER「Chill Voyage Collection」誕生！新色＆限定パッケージを含む全7種を展開！
化粧品販売を行うVIVAWAVE Co.,Ltd.（所在地：韓国・ソウル特別市、代表者：Heo Jaeseok）が企画・販売する、Narrative Beautyメイクアップブランド「hince（ヒンス）」 は、、リラックスした夏の余裕を閉じ込めた、サマーコレクション「Chill Voyage Collection」を発売いたします。
軽やかで澄みわたる夏の空気、青い波間にきらめくシルバーの余韻、そしてどこか余裕を感じさせる“夏の瞬間”を閉じ込めた本コレクションは、既存の人気アイテムに新たなカラーとリミテッドパッケージを加え、
全7種のラインナップで展開します。
■ 発売日情報
・ 2026年5月25日（月）｜先行発売
Qoo10公式ショップ
・ 2026年6月3日（水）
楽天市場公式ショップ
・ 2026年6月24日（水）
直営店（hince ルミネエスト新宿店／ルクア イーレ店／タカシマヤ ゲートタワーモール店）、公式オンラインストア（hince.jp）、LINE GIFT、ZOZOTOWNにて一般発売
※一部製品は楽天市場公式ショップでのお取り扱いがございません。
※直営店では、2026年6月18日（木）より事前予約を開始いたします。
※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。
※取扱店舗での発売日に関する詳細は、各店舗にお問い合わせくださいませ。
■ 製品情報
・ 商品名：カバーマスターピンククッション
・ 容量：11g
・ 価格：2,970円(税込)
・ カラー：全5色
・ 商品名：ロウグロウジェルティント
・ 容量：4ml
・ 価格：1,760円(税込)
・ カラー：新2色
【R037 チリング・ローズ】
陽ざしに染まったような、落ち着きのあるヴィンテージローズ
【R038 チリング・モーヴ】
やわらかく余裕のあるムードを演出するソフトチルモーヴ
・ 商品名：ミラーデューグロス
・ 容量：4ml
・ 価格：1,760円(税込)
・ カラー：新2色
【09 サンド・キス】
砂の光をまとった、ゴールド＆シルバーパール入りヌーディーコーラル
【10 サンド・ピンク】
やわらかなブルー＆シルバーパールを重ねたヌーディーピンク
・ 商品名：トゥルーディメンションラディアンスバーム
・ 容量：10g
・ 価格：2,860円(税込)
・ カラー：2色 (既存色)
【クリア】
透明感とツヤをプラスするクリアグロウ
【シェリーピンク】
みずみずしく輝く、ピュアなピンクグロウ
・ 商品名：ハーフムーンチーク［クリームトゥパウダー］
・ 容量：3g
・ 価格：1,760円(税込)
・ カラー：新2色
【08 ドルチェ】
陽ざしを含んだような、やわらかなベージュピーチ
【09 バブル】
ミルキーなニュアンスを含んだベイクドラベンダー
・ 商品名：セカンドスキンメッシュマットクッション
・ 容量：12g
・ 価格：2,970円(税込)
・ カラー：新2色
【13 ピュア】
澄んだ印象を引き出す、クリアなニュートラルライトシェード
従来のカラーが全て暗く感じた方、 または15号が明るすぎると感じた方におすすめ
【19 クリーム】
黄みを抑えた、明るめのソフトニュートラルシェード
17号は明るく、21号は暗く感じる方、 黄みを抑えた中間トーンをお求めの方におすすめ
・ 商品名：シングルアイシャドウ
・ 容量：1.5g
・ 価格：1,210円(税込)
・ カラー：限定3色
【ブルー・ボヤージュ】
ブルーシマーとアッシュブラウンで奥行きを演出するクールトーン
【サンド・バイブ】
ローズベージュとブラウンのやわらかな陰影を叶えるサンドトーン
【チル・ウェイブ】
ブルーハイライトとシルバーグリッターが輝く幻想的なカラー
※Chill Voyage Collection限定3色展開
■ 製品概要
本コレクションでは、以下の7製品を展開いたします。
・ カバーマスターピンククッション（リパッケージ）
・ ロウグロウジェルティント（新色追加＆リパッケージ）
・ ミラーデューグロス（新色追加＆リパッケージ）
・ トゥルーディメンションラディアンスバーム（リパッケージ）
・ ハーフムーンチーク［クリームトゥパウダー］（新色追加＆リパッケージ）
・ セカンドスキンメッシュマットクッション（新色追加＆リパッケージ）
・ シングルアイシャドウ（限定新色）
既存のベストセラーアイテムに、季節感を映したカラーと限定デザインを掛け合わせることで、
シーズンやトレンドに寄り添った、個性豊かなカラーラインアップを展開します。
夏の光をまといながら、どこか余裕を感じさせる表情へ。
hinceが提案する“Chill Voyage”の美しさを、ぜひこの夏のメイクに取り入れてみてください。
■ hinceについて
hinceは、密度の高い豊富なカラーで個々の特有の雰囲気を作り上げ、潜在している本来の美しさを発
現させるという意味の「Narrative Beauty」をコンセプトに、2019年1月に韓国で誕生したメイクアップブランドです。日本では2019年からオンライン販売を開始し、2022年11月に日本初の直営店「hinceルミネエスト新宿店」、2023年5月には「hince ルクアイーレ店」、そして2024年4月に「hince タカシマヤ ゲートタワーモール店」をオープンしました。
公式HP : https://hince.jp
公式IG : @hince_official_jp
公式X : @hince_japan
公式LINE：@hince
【販売サイト】
Qoo10公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/hinceofficial
楽天市場公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/hincejapan
＠cosme SHOPPING：https://www.cosme.com/brand/index.php?brand_id=124780
ZOZOTOWNショップ：https://zozo.jp/shop/hince
HANKYU BEAUTY ONLINE：https://web.hh-online.jp/hankyu-beauty/shop/index.html?shoptype=1&cid=bbs_fhnc(https://web.hh-online.jp/hankyu-beauty/shop/index.html?shoptype=1&cid=bbs_fhnc)
三越伊勢丹化粧品オンラインストア「meeco」：https://meeco.mistore.jp/meeco/brand/013605/list
■ 会社情報
会社名 ：VIVAWAVE Co.,Ltd.
代表者 ：Heo Jaeseok
設立日 ：2018年6月4日
本社所在地：10F, 78, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea
ソウル特別市麻浦区麻浦大路78, 10階
■ 本件に関する問い合わせ先
詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
株式会社メディア‧グローブ担当窓口：hince PR hince-pr@mediaglobe.co.jp
お客様からのお問い合わせ先は、hince：https://hince.jp