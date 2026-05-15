【hince新発売】26 SUMMER「Chill Voyage Collection」誕生！新色＆限定パッケージを含む全7種を展開！

VIVAWAVE.Co.,Ltd.

化粧品販売を行うVIVAWAVE Co.,Ltd.（所在地：韓国・ソウル特別市、代表者：Heo Jaeseok）が企画・販売する、Narrative Beautyメイクアップブランド「hince（ヒンス）」 は、、リラックスした夏の余裕を閉じ込めた、サマーコレクション「Chill Voyage Collection」を発売いたします。

軽やかで澄みわたる夏の空気、青い波間にきらめくシルバーの余韻、そしてどこか余裕を感じさせる“夏の瞬間”を閉じ込めた本コレクションは、既存の人気アイテムに新たなカラーとリミテッドパッケージを加え、

全7種のラインナップで展開します。

■ 発売日情報

・ 2026年5月25日（月）｜先行発売

Qoo10公式ショップ

・ 2026年6月3日（水）

楽天市場公式ショップ

・ 2026年6月24日（水）

直営店（hince ルミネエスト新宿店／ルクア イーレ店／タカシマヤ ゲートタワーモール店）、公式オンラインストア（hince.jp）、LINE GIFT、ZOZOTOWNにて一般発売



※一部製品は楽天市場公式ショップでのお取り扱いがございません。

※直営店では、2026年6月18日（木）より事前予約を開始いたします。

※一部店舗ではお取り扱いがない場合がございます。

※取扱店舗での発売日に関する詳細は、各店舗にお問い合わせくださいませ。

■ 製品情報

・ 商品名：カバーマスターピンククッション

・ 容量：11g

・ 価格：2,970円(税込)

・ カラー：全5色

・ 商品名：ロウグロウジェルティント

・ 容量：4ml

・ 価格：1,760円(税込)

・ カラー：新2色

【R037 チリング・ローズ】

陽ざしに染まったような、落ち着きのあるヴィンテージローズ

【R038 チリング・モーヴ】

やわらかく余裕のあるムードを演出するソフトチルモーヴ

・ 商品名：ミラーデューグロス

・ 容量：4ml

・ 価格：1,760円(税込)

・ カラー：新2色

【09 サンド・キス】

砂の光をまとった、ゴールド＆シルバーパール入りヌーディーコーラル

【10 サンド・ピンク】

やわらかなブルー＆シルバーパールを重ねたヌーディーピンク

・ 商品名：トゥルーディメンションラディアンスバーム

・ 容量：10g

・ 価格：2,860円(税込)

・ カラー：2色 (既存色)

【クリア】

透明感とツヤをプラスするクリアグロウ

【シェリーピンク】

みずみずしく輝く、ピュアなピンクグロウ

・ 商品名：ハーフムーンチーク［クリームトゥパウダー］

・ 容量：3g

・ 価格：1,760円(税込)

・ カラー：新2色

【08 ドルチェ】

陽ざしを含んだような、やわらかなベージュピーチ

【09 バブル】

ミルキーなニュアンスを含んだベイクドラベンダー

・ 商品名：セカンドスキンメッシュマットクッション

・ 容量：12g

・ 価格：2,970円(税込)

・ カラー：新2色

【13 ピュア】

澄んだ印象を引き出す、クリアなニュートラルライトシェード

従来のカラーが全て暗く感じた方、 または15号が明るすぎると感じた方におすすめ

【19 クリーム】

黄みを抑えた、明るめのソフトニュートラルシェード

17号は明るく、21号は暗く感じる方、 黄みを抑えた中間トーンをお求めの方におすすめ

・ 商品名：シングルアイシャドウ

・ 容量：1.5g

・ 価格：1,210円(税込)

・ カラー：限定3色

【ブルー・ボヤージュ】

ブルーシマーとアッシュブラウンで奥行きを演出するクールトーン

【サンド・バイブ】

ローズベージュとブラウンのやわらかな陰影を叶えるサンドトーン

【チル・ウェイブ】

ブルーハイライトとシルバーグリッターが輝く幻想的なカラー



※Chill Voyage Collection限定3色展開

■ 製品概要

本コレクションでは、以下の7製品を展開いたします。

・ カバーマスターピンククッション（リパッケージ）

・ ロウグロウジェルティント（新色追加＆リパッケージ）

・ ミラーデューグロス（新色追加＆リパッケージ）

・ トゥルーディメンションラディアンスバーム（リパッケージ）

・ ハーフムーンチーク［クリームトゥパウダー］（新色追加＆リパッケージ）

・ セカンドスキンメッシュマットクッション（新色追加＆リパッケージ）

・ シングルアイシャドウ（限定新色）

既存のベストセラーアイテムに、季節感を映したカラーと限定デザインを掛け合わせることで、

シーズンやトレンドに寄り添った、個性豊かなカラーラインアップを展開します。

夏の光をまといながら、どこか余裕を感じさせる表情へ。

hinceが提案する“Chill Voyage”の美しさを、ぜひこの夏のメイクに取り入れてみてください。

■ hinceについて

hinceは、密度の高い豊富なカラーで個々の特有の雰囲気を作り上げ、潜在している本来の美しさを発

現させるという意味の「Narrative Beauty」をコンセプトに、2019年1月に韓国で誕生したメイクアップブランドです。日本では2019年からオンライン販売を開始し、2022年11月に日本初の直営店「hinceルミネエスト新宿店」、2023年5月には「hince ルクアイーレ店」、そして2024年4月に「hince タカシマヤ ゲートタワーモール店」をオープンしました。

公式HP : https://hince.jp

公式IG : @hince_official_jp

公式X : @hince_japan

公式LINE：@hince

【販売サイト】

Qoo10公式ショップ：https://www.qoo10.jp/shop/hinceofficial

楽天市場公式ショップ：https://www.rakuten.co.jp/hincejapan

＠cosme SHOPPING：https://www.cosme.com/brand/index.php?brand_id=124780

ZOZOTOWNショップ：https://zozo.jp/shop/hince

HANKYU BEAUTY ONLINE：https://web.hh-online.jp/hankyu-beauty/shop/index.html?shoptype=1&cid=bbs_fhnc(https://web.hh-online.jp/hankyu-beauty/shop/index.html?shoptype=1&cid=bbs_fhnc)

三越伊勢丹化粧品オンラインストア「meeco」：https://meeco.mistore.jp/meeco/brand/013605/list

■ 会社情報

会社名 ：VIVAWAVE Co.,Ltd.

代表者 ：Heo Jaeseok

設立日 ：2018年6月4日

本社所在地：10F, 78, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Republic of Korea

ソウル特別市麻浦区麻浦大路78, 10階

■ 本件に関する問い合わせ先

詳しい資料をご希望の方、また取材などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

株式会社メディア‧グローブ担当窓口：hince PR hince-pr@mediaglobe.co.jp

お客様からのお問い合わせ先は、hince：https://hince.jp