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「あるみのもり」が「IDM AWARD 2026 み_る」優秀賞を受賞
「BAMBOO EXPO 25」にて受賞作品を展示
富士工業株式会社（神奈川県相模原市／厨房機器製造・販売／代表取締役社長 柏村浩介、以下FUJIOH※）の特殊金属加工スペシャリストチーム「Demold」は、「IDM AWARD 2026 み_る」にて設置型作品「あるみのもり」が優秀賞を受賞したことをご報告します。本アワードは、インテリア・空間デザイン分野で活躍する団体が連携して運営するIDM（Interior Design Meeting）主催の表彰制度です。素材・技術・思想の優れた取り組みを評価し、その価値を社会に発信しています。「あるみのもり」は、金属を用いて森林にいるような空間体験を生み出した作品で、その独自の発想が受賞につながりました。
※ FUJIOHは、富士工業グループの企業ブランドです。
「あるみのもり」は、空間体験によって金属の本質的な価値を可視化することを目的に設計された作品です。アルミニウムのリサイクル可能な循環性に着目し、森林をモチーフとしたコンセプトを採用しています。4種の新柄を含むアルミニウム製の自在成形パネルをまとった柱が林立する空間によって、来場者に森林の中にいるような体験を提供します。自在成形パネルの表面には、光を多方向に反射する処理を施し、床に映り込む光が木漏れ日のような陰影を生み出します。また、柱に貼られた自在成形パネルを剥がすことで下地の木目が現れ、人工的な構造が有機的な森へ回帰していくプロセスと素材の循環性を表現しています。
今回の受賞はDemoldの金属加工技術に加え、金属に新たな価値を生み出す独自の発想が高く評価されました。本作品は、森林モチーフを活かした商業施設の季節演出や、循環型素材使用によって企業のサステナビリティ姿勢を示すロビー空間の装飾など、多様な用途への展開が期待できます。こうした展開可能性は、金属を用いた空間表現において、これまでになかった手法や活用領域が広がる可能性を示すものです。
「あるみのもり」をデザインしたZA DESIGN Inc.のインテリアデザイナー座間望氏は、作品について次のように述べています。
「「あるみのもり」では、人の手が届かない場所で使われることの多い自在成形パネルの本質――Demold の技術がもたらす驚きや感動、アルミニウムの軽さ・強度・加工性の高さを、来場者が体感できることを重視しました。そこで、ブース内で体感し、自在成形パネルを剥がして摘み取り、持ち帰った後も発想のヒントとして残る――体験が記憶につながる流れをつくることを目指しました。
自在成形パネルの凹凸のあるテクスチャーは、静物でありながら予測できない動きを感じさせ、素材の面白さを引き出す要素となりました。さらに、馴染み深い「もり」の造形を選択したことで、人に受け入れられやすい、人と空間をつなぐ役割を担えることを伝えられたと思います。また、体験設計においては、一定のボリュームをもたせる配置に加え、木漏れ日のような反射を空間全体に広げるため、白色光と電球色を組み合わせ、配光や色温度にこだわりました。
この作品を通じて、自在成形パネルを単なるフラットな建材ではなく、立体的に空間へ展開できる新たな選択肢として提示しました。実際に手で触れ、素材をあらためて知る体験を提供することで、新しい建材としてのヒントを示すことができたのではないかと思います。」
「あるみのもり」は、2026年5月27日（水）・28日（木）に開催される「BAMBOO EXPO 25」内Demoldブースにて、再びご覧いただけます。「あるみのもり」の展示には広いスペースが必要となることから、実物を公開できる機会は限られています。今回の展示は、金属で生み出される独創的な空間を、実際に体験できる数少ない貴重な機会です。ぜひDemoldブースにて、金属がもたらす新たな空間表現をご体感ください。
Demoldは、金属素材に独自の加工を施すことで、これまでにない空間演出を提供します。自由で多様な空間づくりの実現を目指し、今後も一層新たな価値をご提案できるよう、さらなる加工方法の創出に向けて、邁進してまいります。
■「あるみのもり」詳細
使用技術：自在成形
材質：鏡面アルミ
表面処理：アルマイト
板厚：0.5mm
デザイン：ZA DESIGN Inc.
■「IDM AWARD 2026 み_る」について
本アワードは、日本のインテリア・空間デザイン分野で活躍する複数の団体が連携して運営するIDM主催の表彰制度です。主に店舗総合見本市 「JAPAN SHOP」 の会期中、IDMブースで発表・表彰されます。
・表彰内容
1.最優秀賞（1作品）
2.日経デザイン賞（1作品）
3.優秀賞（4作品）
4.入選（6作品）
※審査対象は全21作品
■「BAMBOO EXPO 25」 Demold出展概要
展示会名称：BAMBOO EXPO 25
会期：2026年5月27日（水）・28日（木） 11：00〜20：00 ※Party Night!は各日18：00〜20：00
会場：東京都立産業貿易センター浜松町館2F（Demoldブース：B-4）
※イベントの詳細は、公式Webサイト（https://bamboo-expo.jp/） をご参照ください。
■ZA DESIGN Inc.について
ZA DESIGN Inc.は、2018年に設立された空間デザインオフィスです。本当の豊かさとは、を問い、新たな「時間」を提供することが、ZA DESIGN の仕事です。
代表者:代表取締役社長 座間望
事業概要:飲食店・物販店などの商業施設／ホテル・ウェディング施設等／マンション共⽤部・住宅リノベーションなどの内装デザイン設計
■座間 望（Nozomi Zama）氏プロフィール
ZA DESIGN Inc. 空間デザイナー
武蔵野美術大学造形学部空間演出デザイン学科卒業
橋本夕紀夫デザインスタジオ入社にて国内外のホテル、店舗、結婚式場などを
担当し、2018年ZA DESIGN Inc.設立
主な作品に、八芳園バンケット「HAKOU」「KIOTO」、三井ガーデンホテル銀座築地、
ラフォーレ箱根強羅 湯の棲 綾館、富士マリオットホテル、大宮スカイ＆スクエアザ・タワーなど
住空間からホテルや店舗、展示空間など幅広いデザイン提案を行う
iF DESIGN AWARD Winners
日本空間デザインアワード Shortlist
■「Demold」について
Demoldは、FUJIOHのレンジフード開発で培った金属加工技術と提案力で、お客様のイメージを具現化するスペシャリストチームです。今までの金属加工技術では考えられなかった多彩な表情の演出を、金型コストを必要最小限に抑える技術を駆使して、多くの建築内外装に採用いただいております。
Demold Webサイト：https://www.fujioh.com/demold/
■過去実績 銀座シャンデリア
担当箇所 _アルミ押し出し成型パネル レーザーカットパネル
使用技術 _逐次成形 微細加工
クライアント_三越伊勢丹
基本設計 _三越伊勢丹プロパティ・デザイン
施工会社 _鹿島建設 ／旭ビルウォール
製作月 _2020.08
ジャン・シャルル・ロシュー東京
使用技術 _自在成形
クライアント_ジャン・シャルル・ロシュー 東京
施工会社 _アトリエアース
製作月 _2018.01
JR熊本駅 肥後よかモン市場
担当箇所 _なまこ壁／肥後鍔らんま
使用技術 _なまこ壁：逐次成形／板金設計
肥後鍔らんま：微細加工／板金設計
クライアント_九州旅客鉄道
設計・デザイン_乃村工藝社
施工会社_九鉄工業／九州洋行
製作月 _2018.05
JR尾張一宮駅「アスティ一宮」
担当箇所 _網代壁
使用技術 _網代：プレス加工／板金設計
クライアント _名古屋ステーション開発株式会社
設計_株式会社交建設計
デザイン _株式会社cmyk
施工会社 _ジェイアール東海建設／株式会社マツナガ
製作月 _2022.09
※ 富士工業株式会社は富士ホールディングス株式会社の100％子会社です。
【富士工業グループ会社概要】
事業概要：一般家庭用/業務用厨房機器の企画・開発設計・生産・販売・アフターサービス
代表者：代表取締役社長 柏村浩介
創立：1941年12月
所在地：神奈川県相模原市中央区淵野辺2丁目1番9号
従業員数：936名（役員、アルバイト・契約社員等を除く）
グループ会社：富士ホールディングス株式会社
富士工業株式会社
富士工業販売株式会社
フジテックメンテナンス株式会社
株式会社ヒートアンドクール
Fujioh International Trading Pte. Ltd.
芙子帝風商貿（上海）有限公司 (Fujioh Trading Shanghai Co.,Ltd.)
Fujioh Marketing Malaysia Sdn. Bhd.
台灣富士皇股份有限公司（Fujioh Marketing Taiwan Co., Ltd.)
［関連会社］アリアフィーナ株式会社
公式Web：https://www.fujioh.com
本件に関するお問合わせ先
富士ホールディングス株式会社 コミュニケーションデザイングループ
TEL: 042-718-5661
E-MAIL: fujioh.cdg@fujioh.com
関連リンク
Demold Webサイト
https://www.fujioh.com/demold/
富士工業株式会社（神奈川県相模原市／厨房機器製造・販売／代表取締役社長 柏村浩介、以下FUJIOH※）の特殊金属加工スペシャリストチーム「Demold」は、「IDM AWARD 2026 み_る」にて設置型作品「あるみのもり」が優秀賞を受賞したことをご報告します。本アワードは、インテリア・空間デザイン分野で活躍する団体が連携して運営するIDM（Interior Design Meeting）主催の表彰制度です。素材・技術・思想の優れた取り組みを評価し、その価値を社会に発信しています。「あるみのもり」は、金属を用いて森林にいるような空間体験を生み出した作品で、その独自の発想が受賞につながりました。
左：「あるみのもり」展示の様子 右：「IDM AWARD 2026 み_る」表彰楯
「あるみのもり」は、空間体験によって金属の本質的な価値を可視化することを目的に設計された作品です。アルミニウムのリサイクル可能な循環性に着目し、森林をモチーフとしたコンセプトを採用しています。4種の新柄を含むアルミニウム製の自在成形パネルをまとった柱が林立する空間によって、来場者に森林の中にいるような体験を提供します。自在成形パネルの表面には、光を多方向に反射する処理を施し、床に映り込む光が木漏れ日のような陰影を生み出します。また、柱に貼られた自在成形パネルを剥がすことで下地の木目が現れ、人工的な構造が有機的な森へ回帰していくプロセスと素材の循環性を表現しています。
今回の受賞はDemoldの金属加工技術に加え、金属に新たな価値を生み出す独自の発想が高く評価されました。本作品は、森林モチーフを活かした商業施設の季節演出や、循環型素材使用によって企業のサステナビリティ姿勢を示すロビー空間の装飾など、多様な用途への展開が期待できます。こうした展開可能性は、金属を用いた空間表現において、これまでになかった手法や活用領域が広がる可能性を示すものです。
「あるみのもり」をデザインしたZA DESIGN Inc.のインテリアデザイナー座間望氏は、作品について次のように述べています。
「「あるみのもり」では、人の手が届かない場所で使われることの多い自在成形パネルの本質――Demold の技術がもたらす驚きや感動、アルミニウムの軽さ・強度・加工性の高さを、来場者が体感できることを重視しました。そこで、ブース内で体感し、自在成形パネルを剥がして摘み取り、持ち帰った後も発想のヒントとして残る――体験が記憶につながる流れをつくることを目指しました。
自在成形パネルの凹凸のあるテクスチャーは、静物でありながら予測できない動きを感じさせ、素材の面白さを引き出す要素となりました。さらに、馴染み深い「もり」の造形を選択したことで、人に受け入れられやすい、人と空間をつなぐ役割を担えることを伝えられたと思います。また、体験設計においては、一定のボリュームをもたせる配置に加え、木漏れ日のような反射を空間全体に広げるため、白色光と電球色を組み合わせ、配光や色温度にこだわりました。
この作品を通じて、自在成形パネルを単なるフラットな建材ではなく、立体的に空間へ展開できる新たな選択肢として提示しました。実際に手で触れ、素材をあらためて知る体験を提供することで、新しい建材としてのヒントを示すことができたのではないかと思います。」
「あるみのもり」は、2026年5月27日（水）・28日（木）に開催される「BAMBOO EXPO 25」内Demoldブースにて、再びご覧いただけます。「あるみのもり」の展示には広いスペースが必要となることから、実物を公開できる機会は限られています。今回の展示は、金属で生み出される独創的な空間を、実際に体験できる数少ない貴重な機会です。ぜひDemoldブースにて、金属がもたらす新たな空間表現をご体感ください。
Demoldは、金属素材に独自の加工を施すことで、これまでにない空間演出を提供します。自由で多様な空間づくりの実現を目指し、今後も一層新たな価値をご提案できるよう、さらなる加工方法の創出に向けて、邁進してまいります。
■「あるみのもり」詳細
使用技術：自在成形
材質：鏡面アルミ
表面処理：アルマイト
板厚：0.5mm
デザイン：ZA DESIGN Inc.
「あるみのもり」を構成する自在成形パネルの一部
■「IDM AWARD 2026 み_る」について
本アワードは、日本のインテリア・空間デザイン分野で活躍する複数の団体が連携して運営するIDM主催の表彰制度です。主に店舗総合見本市 「JAPAN SHOP」 の会期中、IDMブースで発表・表彰されます。
・表彰内容
1.最優秀賞（1作品）
2.日経デザイン賞（1作品）
3.優秀賞（4作品）
4.入選（6作品）
※審査対象は全21作品
■「BAMBOO EXPO 25」 Demold出展概要
展示会名称：BAMBOO EXPO 25
会期：2026年5月27日（水）・28日（木） 11：00〜20：00 ※Party Night!は各日18：00〜20：00
会場：東京都立産業貿易センター浜松町館2F（Demoldブース：B-4）
※イベントの詳細は、公式Webサイト（https://bamboo-expo.jp/） をご参照ください。
■ZA DESIGN Inc.について
ZA DESIGN Inc.は、2018年に設立された空間デザインオフィスです。本当の豊かさとは、を問い、新たな「時間」を提供することが、ZA DESIGN の仕事です。
代表者:代表取締役社長 座間望
事業概要:飲食店・物販店などの商業施設／ホテル・ウェディング施設等／マンション共⽤部・住宅リノベーションなどの内装デザイン設計
■座間 望（Nozomi Zama）氏プロフィール
ZA DESIGN Inc. 空間デザイナー
武蔵野美術大学造形学部空間演出デザイン学科卒業
橋本夕紀夫デザインスタジオ入社にて国内外のホテル、店舗、結婚式場などを
担当し、2018年ZA DESIGN Inc.設立
主な作品に、八芳園バンケット「HAKOU」「KIOTO」、三井ガーデンホテル銀座築地、
ラフォーレ箱根強羅 湯の棲 綾館、富士マリオットホテル、大宮スカイ＆スクエアザ・タワーなど
住空間からホテルや店舗、展示空間など幅広いデザイン提案を行う
iF DESIGN AWARD Winners
日本空間デザインアワード Shortlist
座間望氏
■「Demold」について
Demoldは、FUJIOHのレンジフード開発で培った金属加工技術と提案力で、お客様のイメージを具現化するスペシャリストチームです。今までの金属加工技術では考えられなかった多彩な表情の演出を、金型コストを必要最小限に抑える技術を駆使して、多くの建築内外装に採用いただいております。
Demold Webサイト：https://www.fujioh.com/demold/
■過去実績 銀座シャンデリア
担当箇所 _アルミ押し出し成型パネル レーザーカットパネル
使用技術 _逐次成形 微細加工
クライアント_三越伊勢丹
基本設計 _三越伊勢丹プロパティ・デザイン
施工会社 _鹿島建設 ／旭ビルウォール
製作月 _2020.08
ジャン・シャルル・ロシュー東京
使用技術 _自在成形
クライアント_ジャン・シャルル・ロシュー 東京
施工会社 _アトリエアース
製作月 _2018.01
JR熊本駅 肥後よかモン市場
担当箇所 _なまこ壁／肥後鍔らんま
使用技術 _なまこ壁：逐次成形／板金設計
肥後鍔らんま：微細加工／板金設計
クライアント_九州旅客鉄道
設計・デザイン_乃村工藝社
施工会社_九鉄工業／九州洋行
製作月 _2018.05
JR尾張一宮駅「アスティ一宮」
担当箇所 _網代壁
使用技術 _網代：プレス加工／板金設計
クライアント _名古屋ステーション開発株式会社
設計_株式会社交建設計
デザイン _株式会社cmyk
施工会社 _ジェイアール東海建設／株式会社マツナガ
製作月 _2022.09
※ 富士工業株式会社は富士ホールディングス株式会社の100％子会社です。
【富士工業グループ会社概要】
事業概要：一般家庭用/業務用厨房機器の企画・開発設計・生産・販売・アフターサービス
代表者：代表取締役社長 柏村浩介
創立：1941年12月
所在地：神奈川県相模原市中央区淵野辺2丁目1番9号
従業員数：936名（役員、アルバイト・契約社員等を除く）
グループ会社：富士ホールディングス株式会社
富士工業株式会社
富士工業販売株式会社
フジテックメンテナンス株式会社
株式会社ヒートアンドクール
Fujioh International Trading Pte. Ltd.
芙子帝風商貿（上海）有限公司 (Fujioh Trading Shanghai Co.,Ltd.)
Fujioh Marketing Malaysia Sdn. Bhd.
台灣富士皇股份有限公司（Fujioh Marketing Taiwan Co., Ltd.)
［関連会社］アリアフィーナ株式会社
公式Web：https://www.fujioh.com
本件に関するお問合わせ先
富士ホールディングス株式会社 コミュニケーションデザイングループ
TEL: 042-718-5661
E-MAIL: fujioh.cdg@fujioh.com
関連リンク
Demold Webサイト
https://www.fujioh.com/demold/