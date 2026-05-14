【保育園の採用難に新常識】Google口コミで「園児増・職員定着」を実現。大好評セミナーをを5月21日に再放送

株式会社アスカ

保育業界に特化した人材サービスを全国21拠点で展開する株式会社アスカ（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長：加藤秀明）は、保育施設向け無料オンラインセミナー「園児が増える！職員が定着する！GoogleMap×口コミ完全攻略セミナー」の録画再放送を、2026年5月21日（木）に開催いたします。

セミナーの詳細を見る :https://www.asuka-hu.co.jp/news/178

本セミナーは、前回開催時に「すぐ実践できる」「保護者との信頼構築に役立つ」「採用にも直結する」と好評を博した人気セミナーで、保育施設の採用・集客・ブランディングにおける“Google口コミ活用”をテーマにしています。

少子化や採用難が進む中、近年では保育施設選びにおいて保護者や求職者がGoogleマップや口コミを参考にするケースが増加しており、施設の口コミ評価が「園児募集」「採用活動」「職員定着」にまで影響を与える時代になっています。

本セミナーでは、実際に口コミ活用を行っている現役園長より、保護者から自然に高評価口コミを集める方法や、Googleマップページの整備・運用方法、採用力向上につながる施設ブランディングの考え方など、現場ですぐに活かせるノウハウを解説します。

また、Google口コミ数2,000件超・平均★4.8を獲得しているアスカの実践事例についても紹介し、保育業界における口コミ活用の最新動向をお伝えします。

セミナー開催背景

少子化の進行により、保育施設には「選ばれる園」になるための発信力が求められるようになっています。一方で、採用難や職員定着に課題を抱える施設も多く、求人媒体だけでは応募獲得が難しいケースも増えています。

その中で近年注目されているのが、Googleマップや口コミを活用した施設ブランディングです。

保護者が園を検索した際に表示される口コミ内容や評価は、入園検討だけでなく、求職者が応募前に園を調べる際にも重要な判断材料になっています。

本セミナーでは、実際に口コミ活用によって園運営に好循環を生み出している事例をもとに、保育業界におけるGoogle口コミ活用の実践方法を分かりやすく解説します。

本セミナーで学べること

・保護者から自然に口コミを集める方法

・Googleマップページの基本設定と運用ポイント

・高評価口コミを増やすための考え方

・園児募集・採用活動への活かし方

・職員定着につながる園ブランディング

・Google口コミ2,000件超のアスカ実践事例

こんな方におすすめ

・園児募集に課題を感じている保育施設

・求人を出しても応募が集まりにくい施設

・保護者との信頼構築を強化したい方

・職員定着率を改善したい園長・主任

・Google口コミ活用に興味がある保育施設

セミナー概要

【再放送】園児が増える！職員が定着する！GoogleMap×口コミ完全攻略セミナー

■日時

2026年5月21日（木）11:00～11:45

■参加費

無料

■開催形式

オンライン（Zoomウェビナー）

※過去開催セミナーの録画再放送となります。

※参加申込者へ視聴URLをメールでご案内いたします。

■登壇者

社会福祉法人 菊清会 さくらしんまち保育園 園長 小嶋 泰輔 氏

株式会社アスカ 横浜支店 田島 優

■申込ページ

https://www.asuka-hu.co.jp/news/178

アスカの取り組み

アスカでは、保育業界専門の人材サービス会社として、全国21拠点で保育施設の採用支援を行っています。

単なる人材紹介・派遣にとどまらず、「選ばれる園づくり」の支援にも力を入れており、採用ブランディングや口コミ活用、求人改善など、施設ごとの課題に合わせたサポートを実施しています。

Googleクチコミ数は全国で2,000件を超え、平均評価は★4.8を獲得。現場に寄り添う丁寧な対応を強みに、保育施設・求職者双方から高い評価をいただいています。

今後もアスカでは、保育施設の採用課題や人材定着支援に取り組み、保育業界の質向上に貢献してまいります。

運営サイト一覧

■保育専門求人サイト

『保育求人ガイド』 https://hoikukyuujin.com/

■療育専門求人サイト

『療育求人ガイド』 https://ryouikukyuujin.com/

■保育専門ダイレクトリクルーティングサイト

『保育士スカウト』 https://www.hoikushiscout.com/

■保育学生向け求人検索サイト

『園ぴった』 https://www.enpitta.com/

■保育士向けお役立ち情報サイト

『保育士くらぶ』 https://www.hoikujyouhou.com/hoiku_club/

アスカグループ概要

■株式会社アスカ

代表者： 代表取締役会長 加藤秀明

所在地： 〒370-0849 群馬県高崎市八島町265 イノウエビル8F

設立： 1994年12月

事業内容： 一般労働者派遣事業／有料職業紹介事業

資本金： 3,900万円

■株式会社アスカクリエート

代表者：代表取締役会長 加藤秀明

所在地：〒330-8669 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 ソニックシティビル21階

設立：2004年9月

事業内容： 一般労働者派遣事業／有料職業紹介事業

資本金： 3,000万円

URL：https://www.asuka-hu.co.jp/