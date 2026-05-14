永賢組、採用広報の取り組みをテーマに「BizReach Conference 2026」に登壇

株式会社永賢組

株式会社永賢組は、2026年7月2日（木）に開催される株式会社ビズリーチ主催「BizReach

Conference 2026」において、「カルチャーを資産に変える採用広報の最前線」をテーマと

したセッションに登壇します。

代表取締役 永草孝憲

採用広報が企業経営における重要なテーマの一つとなる中、本セッションでは、大手企業

と中小企業それぞれの視点から、働き手の価値観や採用広報のあり方について議論が行わ

れる予定です。

企業のカルチャーをどのように言語化し、応募者の理解や共感につなげていくか。

また入社後の定着も見据えた採用活動のあり方について、各社の取り組みをもとに意見

交換が行われます。

当日は、株式会社りそな銀行 人財サービス部 マネージャーの田中祐太氏、株式会社ワー

ク・ライフバランス 営業戦略室／採用プロジェクト責任者 上級シニアコンサルタントの原

わか奈氏とともに、建築・土木・不動産事業を手がける株式会社永賢組（本社：愛知県春日

井市、代表取締役：永草孝憲、2025年6月期グループ売上103億円、以下 永賢組）から、

代表取締役の永草が登壇します。

■ イベント概要

・イベント名：BizReach Conference 2026

・主催：株式会社ビズリーチ

・セッションテーマ：カルチャーを資産に変える採用広報の最前線

・開催日時：2026年7月2日（木）12:10～13:00

株式会社永賢組について

永賢組は1955年に愛知県春日井市で創業。『新しいこと、デカデカと。』をコーポレートメッセージとして掲げ、建設業界の枠を超えて大胆な発想と着実な実行力で、まだない景色をつくることを目指します。事業内容は、建築・土木・不動産事業をはじめとし、各分野のスペシャリストが集まっております。建築事業では商業・医療・福祉施設から集合住宅まで幅広く、土木事業では公共工事を中心に、不動産事業では土地探しからアフターフォロー(リフォーム等)まで全ての工程を社内でサポートしております。

会社名 ：株式会社永賢組（ながけんぐみ）

代表者 ：代表取締役 永草 孝憲（ながくさ たかのり）

所在地 ：愛知県春日井市堀ノ内町4丁目1-20

創業 ：1955年3月

資本金 ：1億5千万円

事業内容：建築事業・工場、商業施設、倉庫、教育施設、医療／福祉施設などの建築、リフォーム

土木事業・造成開発、外構工事など

不動産事業・売買、仲介、開発

社会貢献活動・『100万人のクラシックライブ』東海支部運営、春日井市への寄付活動など

URL ：https://www.nagaken.com/

＜グループ会社＞

・株式会社DESIGNLINKS

・環境理化株式会社

・株式会社デイジー

・株式会社山建重機

・大脇建設株式会社

【お問い合わせ先】

株式会社永賢組 広報担当：加藤（かとう）m-kato@nagaken.com／080-9002-1639