貿易DXの普及・標準化を推進する業界団体の設立に向けた準備委員会を発足

株式会社Shippio

株式会社Shippioは、このたび、一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会（JASTPRO）や関係事業者とともに、貿易手続デジタル化の一層の推進に向け、貿易DXの普及・標準化を推進する業界団体の設立に向けた準備委員会を発足したことをお知らせします。

世界情勢の不確実性が増し、国際競争が激化する中で、日本企業のサプライチェーンは一層複雑化しています。こうした環境下で、我が国の国際競争力を維持・強化していくためには、貿易手続の効率化・高度化が不可欠です。一方で、日本の貿易実務におけるデジタル化は、個社・業界・系列単位では進展が見られるものの、依然として個別最適にとどまる面があり、全体としては非効率が残っています。

また、貿易手続デジタル化サービスの広がりが期待される一方で、利用者から見たサービスの継続性や相互接続性への不安、事業者間でのデータ連携やサービス間連携の不足、政策提言の統一的窓口の不在といった課題も顕在化しています。こうした課題は、特定の事業者やサービスの普及だけでは解決が難しく、業界横断で利用しやすく、つながりやすい環境整備が求められています。

こうした課題を踏まえ、本準備委員会では、本課題と取組趣旨に賛同した関係事業者とともに貿易DX事業者間の協調領域を整理し、多様な事業者が参画できるかたちでデータ仕様等の標準化や、サービス間でデータや手続を円滑に連携できるあり方を検討するとともに、貿易DXに関する政策提言の統一的窓口としての役割を担う業界団体の設立を目指します。これにより、業界マーケットの健全な拡大と、競争と協調の両立を図ってまいります。

本準備委員会は、以下の体制で活動を開始します。

- 発起人：株式会社Shippio ・一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会（JASTPRO）- 委員：株式会社日新 ・トムソン・ロイター株式会社 ・東京共同会計事務所- オブサーバー：経済産業省 通商政策局 貿易振興課 、国土交通省 港湾局 参事官（技術監理・情報化）室

今後、準備委員会では3か月程度を目途に、団体のミッション、理念、名称、初期事業内容、運営体制、意思決定体制、定款・規約・会費等について議論を進め、設立に向けた具体的な準備を行います。

本準備委員会が目指すのは、単なる事業者間の連携にとどまりません。国際物流および貿易手続におけるデジタル変革を通じて、日本企業のグローバルサプライチェーン機能の強化を図り、日本経済の発展に資する基盤づくりを進めていくことです。今後、趣旨に賛同する関係事業者・団体との連携も広く呼びかけてまいります。

［株式会社Shippio 代表取締役CEO 佐藤孝徳］

日本の貿易実務は、現場ごとの工夫や個社でのデジタル化が進む一方で、業界横断で見ると、なお非効率や分断が残っています。こうした課題を解決するには、各社が競争する領域と、業界として協調して整備すべき領域を明確に切り分けることが重要です。 本準備委員会を通じて、サービス間の相互運用性の向上や、現場に根ざした政策提言の土台づくりを進め、日本の貿易DXを一段前に進めていきたいと考えています。多様なプレイヤーが安心して参加できる、開かれた議論の場にしてまいります。

［本設立準備委員会について］

本準備委員会は、貿易手続デジタル化サービスを提供する事業者を中心に、協調領域の整備、相互運用性の向上、政策提言の統一的窓口の形成等を目的として設立されたプロジェクト型委員会です。半年程度を目途に団体設立に向けた議論と準備を進め、正式な団体設立後はその役割を引き継ぐことを予定しています。

［問い合わせ先］

本準備委員会の活動内容や参画や協力に関するお問い合わせ、ご取材については下記までご連絡ください。

株式会社Shippio 担当：真畑・小川

pr@shippio.io

株式会社Shippio

Shippioについて

Shippioは「国際物流を、アドバンストに」をビジョンに掲げ、貿易プラットフォームを構築しています。Shippioの提供するクラウド上では、貨物船トラッキングや見積もり・発注、貿易書類の一元管理・関係者間での情報共有、チャットコミュニケーション等が可能となり、デジタルを活用したビジネスプロセスの構築とオペレーションの提供を通じて貿易DXを推進しています。

https://www.shippio.io/



Shippio会社概要

会社名 ：株式会社Shippio （英語名: Shippio, Inc.）

所在地 ：東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S 9階

代表者 ：代表取締役 佐藤 孝徳

設立 ：2016年6月

事業内容：国際物流プラットフォームの企画・開発・運営

URL ：https://www.shippio.io/corp/

取得ライセンス等：第一種 貨物利用運送事業者（関自貨第1714号）、第二種 貨物利用運送事業者（国総国物第107号）、第二種 貨物利用運送事業者（国自貨第386号）、IATA公認代理店認可取得

一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会（JIFFA）正会員、国際複合一貫輸送約款(2013)、WAYBILL約款（2013）（国総国物第107号の2）