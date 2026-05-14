【舞浜ビューホテル by HULIC】小さなシェフの特別な一日。ロールケーキ作りとテーブルマナーを学ぶ夏のキッズプログラム

ヒューリックホテルマネジメント株式会社キッズシェフ ～ロールケーキ作り体験＆ランチ付きテーブルマナー教室～

舞浜ビューホテル by HULIC（所在地：千葉県浦安市、総支配人：鈴木裕樹、運営：ヒューリックホテルマネジメント株式会社）は、2026年7月30日(木) 、8月6日(木)、8月20日(木)の3日間限定で、お子様向けプログラム「キッズシェフ ～ロールケーキ作り体験＆ランチ付きテーブルマナー教室～」を開催いたします。

本プログラムは、ホテルのパティシエによるロールケーキ作り体験とランチを楽しみながらやさしく学べるテーブルマナー教室を組み合わせた、体験型イベントです。

パティシエが丁寧にレクチャーするロールケーキ作り体験

イベント詳細はこちら :https://www.viewhotels.co.jp/maihama/news/2026/kids-chef-event.html舞浜ビューホテル by HULICの公式ホームページへ遷移いたします。どうやったらキレイに塗れるかなフルーツロールケーキ

しっとりとした生地に、クリームを塗って、フルーツをのせて、巻き上げる工程に挑戦します。少しコツがいる工程も、パティシエが丁寧にレクチャーし、一緒に仕上げていくため、初めてのお子様でも安心してご参加いただけます。

また、ケーキ作りの終盤は、チョコペンでプレートに自由にデコレーション。イラストを描いたり、名前を書いたり、世界にひとつだけのケーキプレートを完成させます。

やさしく学べるランチ＆テーブルマナー教室

テーブルマナー教室ご自身で作ったケーキとともにティータイム

ランチタイムには、お子様向けのテーブルマナー教室を開催。

食事の所作などを楽しく・やさしく学び、「知る」「できる」が自然と身につくひとときです。

ランチの終盤には、自分で作ったロールケーキをお楽しみいただけます。達成感とともに味わうひとときは、夏休みの特別な思い出となります。なお、ケーキはお土産としてお持ち帰りいただくことも可能です。

うれしい参加特典

参加者には修了証、レシピ、コック帽をプレゼント。体験後もご自宅で楽しめる内容となっております。

ホテルのスタッフと交流しながら、食の楽しさと学びを同時に体験できる本プログラムは、夏休みの思い出作りや自由研究にもおすすめです。

開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/164416/table/31_1_d3422d477428113fbc2ce37666b94568.jpg?v=202605141151 ]

イベント詳細はこちら :https://www.viewhotels.co.jp/maihama/news/2026/kids-chef-event.html舞浜ビューホテル by HULICの公式ホームページへ遷移いたします。

舞浜ビューホテル by HULIC

舞浜ビューホテル by HULICはJR舞浜駅から無料シャトルバスで約5分の好立地に位置するホテルです。11階まで吹き抜けの開放感たっぷりのアトリウムが非日常感を演出。428室の客室は全室に広々とした洗い場付きのバスルームを完備しております。館内にはレストラン、ベーカリーのほか宿泊者専用のスパなど快適なホテルステイに欠かせない便利な施設を備えています。

東京ディズニーリゾート(R)内に位置しており、東京ディズニーランド(R)や東京ディズニーシー(R)へのアクセスに大変便利です。

舞浜ビューホテル by HULIC

【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】

※本件に関する取材・お問い合わせは、以下の窓口までご連絡ください。

なお、営業目的のご連絡につきましては、ご対応いたしかねますので何卒ご遠慮ください。

舞浜ビューホテル by HULIC

営業企画チーム

〒279-0031 千葉県浦安市舞浜1-34

TEL:047-355-1208

MAIL:maihama.kikaku@hulichm.jp

※表示料金はサービス料込・税金込です。

※メニューは食材の仕入れ状況により予告なく変更する場合があります。

※画像はイメージです。