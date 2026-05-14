小中学生のキャリア教育を支援する副教材『お仕事ノートブック』に協賛

三菱地所ハウスネット株式会社

三菱地所グループにおいて不動産売買の仲介、賃貸の仲介・管理を担う三菱地所ハウスネット株式会社（本社所在地：東京都新宿区北新宿2-21-1 取締役社長：平川清士）は、文部科学省が推進するキャリア教育のための副教材2026年度版「小学生のためのお仕事ノート（新宿区・豊島区版）」、「中学生のためのお仕事ブック（新宿区・豊島区・文京区版）」に、2025年度に続き2年連続で協賛・参加したことをお知らせします。

▲ 表紙イメージ▲「小学生のためのお仕事ノート」紙面イメージ▲「中学生のためのお仕事ブック」誌面イメージ

■「小学生のためのお仕事ノート」、「中学生のためのお仕事ブック」とは

文部科学省が推進するキャリア教育の学習支援をする副教材として、株式会社中広が企画・発行するものです。市区町村ごとに発行され、それぞれの地域に拠点を構える幅広い業界、企業の様々な仕事や、働く人の声が紹介されています。児童生徒が仕事を身近に感じ、働くことへの関心や将来の進路選択のきっかけを得ることができる教材となっています。

社会や働き方が急速に変化する中で、子どもたちが将来の仕事や生き方を主体的に考える力を育む「キャリア教育」の重要性は年々高まっています。本教材では、子どもたちが“身近な仕事”を通じて社会の仕組みを理解し、働くことへの関心を深めることを目的に、地域のさまざまな業界・企業が紹介されています。当社に関する誌面では、不動産取引をはじめとする事業内容や、現場で働く社員の声などを通じて、仕事の意義や役割を学べる構成としています。

当社では、教育課題の解決に寄与することも、事業活動を行う上で大切している考えの一つです。住まいや暮らしに携わる企業として、今後も次世代を担う子どもたちと社会をつなぐ機会の創出に取り組んでまいります。

【2026年度版「小学生のためのお仕事ノート（新宿区・豊島区版）」「中学生のためのお仕事ブック（新宿区・豊島区・文京区版）」概要】