3Dモデル生成AI「Meshy.AI」の日本国内サービス提供を開始

株式会社スリー・ディー・エス

株式会社スリー・ディー・エス（神奈川県横浜市：代表取締役 岡村隆徳）は、テキストや画像入力から高品質な3Dモデルを生成できる生成AI「Meshy.AI」の日本国内におけるサービス提供および取り扱いを5月18日（月）より開始します。「Meshy」は、生成AIの進化を背景に急成長を遂げている3Dモデル生成サービスで、テキストプロンプトや画像を入力するだけで、誰でも簡単に短時間で高品質な3Dモデルを作成できる点を特長としています。

製造業、医療、教育、ゲーム、映像、プロダクトデザイン、ECサイトなど、3Dデータ活用のニーズが高まる幅広い分野で注目を集めています。近年、製品開発やクリエイティブ制作の現場では、3Dモデル制作における工数削減やスピード向上が大きな課題となっています。「Meshy」は、専門的な3Dモデリングスキルを必要とせず、アイデアを迅速に形にできるため、試作・検討フェーズの効率化や、より多くの人が3D制作に取り組める環境づくりに貢献します。また、「Meshy」はAPIを通じた利用にも対応しており、自社の3Dモデル生成ワークフローにヘッドレスアプリケーションとして組み込んだ活用や、AIエージェントの一部としての利用、新たな3D関連サービスとしての展開も可能です。

スリー・ディー・エスは、これまで製造業・ものづくり分野において、低価格で導入可能な簡易3Dモデラや機械設計用3D-CAD、エントリーレベルのCAMソフトウェア、レンダリングソフトウェア、3Dスキャナ、3Dプリンタ、3Dビューワ、トランスレーター、シミュレーターなど、コストパフォーマンスに優れた3Dツールを幅広く提供してきました。今回の「Meshy」取り扱い開始は、3D-CADユーザーに限らず、非3D-CADユーザーも含めたより幅広い層に3D活用を拡げるための新たな取り組みです。今後は、日本国内のユーザーに向けた情報発信や活用ウェビナー、既存3Dソリューションとの連携提案などを通じて、3Dモデル生成AIのさらなる普及と利活用拡大を進めていきます。

■製品サイトURL： https://www.3ds.co.jp/meshyai/

手書きのデッサン図をアップロードしてわずか数十秒でテクスチャ付き3Dモデルが完成

■Meshyライセンスモデルとサービス提供価格（税抜）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/183253/table/1_1_7933713cf35aae6f9d399eb9ef76b647.jpg?v=202605141051 ]

■Meshyの主な機能

１．テキスト/画像から3Dモデルを自動生成

Meshyは、テキストプロンプトを入力するだけで、3Dモデルを自動生成できる生成AIです。形状やスタイルを言葉で指定することで、短時間で立体データを作成でき、従来の3Dモデリングに必要だった専門スキルや作業時間を大幅に削減します。

２．高品質なメッシュ生成と最適化（ローポリ化/リグ化）

生成される3Dモデルは、形状の破綻が少なく、実用を意識したメッシュ構造を持っています。ローポリゴン最適化やAIによる自動リギング（AI Auto-Rigging）なども可能です。ゲーム、映像、デザイン検討、試作など、さまざまな用途でそのまま活用しやすい点が特長です。

３．直感的で扱いやすい操作性とWebベースGUI

専門的な3Dソフトウェアの操作を覚える必要はなく、ブラウザ上で直感的に利用できます。3Dモデリング経験のないユーザーでも扱いやすく、企画担当者やデザイナー以外の職種でも3D活用を始めやすい環境を提供します。

４．クリエイティブ制作から試作検討まで幅広く対応

Meshyは、ゲームや映像などのクリエイティブ用途だけでなく、製品デザインや試作検討などの業務用途にも活用可能です。アイデア段階のビジュアル検討やラフモデル作成を迅速に行え、意思決定のスピード向上に貢献します。

５．APIによる既存3Dワークフローへの連携

MeshyはAPIを通じて利用することができ、既存の3D制作環境や業務システムに組み込んだ活用が可能です。3Dモデル生成をヘッドレスで実行することで、社内ワークフローの自動化や業務プロセスへの統合を支援します。単体ツールとしてだけでなく、独自の3Dサービスやシステムを構築するための基盤としても活用できます。

■Meshyによるサンプルギャラリー

以下のサンプルギャラリーは、画像、写真、テキストからMeshyが数十秒～約1分で自動生成した3Dモデルです。スマートフォン等でQRコードをスキャンすることで3Dビューイングが可能です。

デザイナーが描いたデッサン図から3Dモデリングプロンプトから作成した画像をもとに3Dモデリング記念の写真から3Dモデリング観光地に行った時のスマホ写真から3Dモデリング自分の欲しいサングラスを3Dモデリング愛猫の写真から3Dモデリング