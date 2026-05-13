【福岡ソフトバンクホークス/記念グッズ】柳田悠岐選手通算1500試合出場達成！

福岡ソフトバンクホークス株式会社

柳田悠岐選手が5月12日（火）の埼玉西武ライオンズ戦で、通算1500試合出場を達成しました。これを記念して、柳田選手がマンガ好きであることから、選手カラーのピンクをベースにしたコミックモチーフと、黒ベースに選手カラーのピンクを差し色とした2種類のデザインのTシャツやタオルなどの定番アイテムをはじめ、今だけのデザインアイテムなどをご用意しました。

また、受注限定の直筆サイン入りボールなどのプレミアムアイテムも！達成記念にぜひお求めください！

商品ラインナップ（一部EC受注販売あり）

(C) SoftBank HAWKSTシャツ

サイズ：S/M/L/XL/2XL

価格：4,400円

(C) SoftBank HAWKSフェイスタオル

価格：1,800円

(C) SoftBank HAWKSアクリルスタンド

価格：2,400円

(C) SoftBank HAWKSフェイスタオル

価格：1,800円

(C) SoftBank HAWKSクリアツインメガホン

価格：1,100円

(C) SoftBank HAWKSレプリカユニフォーム（ホーム）

サイズ：S/M/L/XL/2XL

価格：15,000円

(C) SoftBank HAWKSレプリカユニフォーム（ビジター）

サイズ：S/M/L/XL/2XL

価格：15,000円

画像は全てイメージです。価格は全て税込みです。

受注期間及びお届け時期についてはオンラインストアの商品ページをご確認ください。

その他にも多数のアイテムを販売中です。

【販売店舗】

・HAWKS公式オンラインストア（販売中）

・HAWKS STORE HOME（みずほPayPayドーム ナッツRV8ゲート外）

※ホーム達成の場合、達成直後より販売開始、ビジター達成の場合、達成日翌日以降販売開始予定

【EC受注販売】プレミアムアイテム

(C) SoftBank HAWKSユニフォーム入りアクリルキーホルダー

柳田選手が記録達成した試合で着用したユニフォームを切り分けて、アクリルキーホルダーに入れ込んだ数量限定の記念グッズ。記録ロゴが入った特別仕様のボックスに入れてお届けします。

価格：3,900円

数量：550個限定

・キーホルダーのデザインは、達成時に着用しているユニフォームと同柄のデザインとなります

・キーホルダーにはユニフォーム生地の一部が入っています

・キーホルダーに入る生地の箇所はお選びいただけません

・選手着用ユニフォームは一度洗って裁断しています

(C) SoftBank HAWKSクリアバット

長さ約85cmのクリアバット本体に記念デザインが刻印されている記念アイテム

価格：99,000円

※画像はイメージです。

※お届け予定日については、公式オンラインストアの商品ページをご確認ください。

【販売店舗】

・HAWKS公式オンラインストア（販売中）

【関連サイト】

福岡ソフトバンクホークス公式サイト(https://www.softbankhawks.co.jp/)

HAWKS公式オンラインストア(https://www.softbankhawksstore.jp/ja/)

柳田悠岐選手通算1500試合出場達成記念グッズ商品ページ(https://www.softbankhawksstore.jp/ja/c-18694)