“にらめっこ”が絵本になった！親子で楽しむ、新感覚読み聞かせ絵本『あっぷっぷーちゃん』5月13日発売

株式会社ポプラ社

株式会社ポプラ社は、『あっぷっぷーちゃん』（作・おおのたろう）を５月13日（月）に発売いたしました。

ニラメッコ星からやってきたぷーちゃんと、にらめっこ遊び！

ぷーちゃんがくりだす意外な「ぷー！」に、思わず笑ってしまう読者続出！？

「笑ってはいけない…でも笑っちゃう！」そんなワクワクが詰まった一冊です。

ぷーちゃんがくりだす意外な「ぷー！」に笑わずにはいられない…！

ページをめくるたびに表情が変わるぷーちゃん。 読み手と子どもが一緒に「あっぷっぷー！」と遊べる構成で、家庭でも園でも大活躍。 読んだ後も「ぷぷぷ！」と笑顔が続く仕掛けが満載です。

著者のメッセージ

日頃から子育ての中で子ども達のかわいさと変顔のギャップに笑わされてます。そんな愛らしい姿を絵本で表現したいと思い、ぷーちゃんが誕生しました。ぷーちゃんはニラメッコ星からやってきたにらめっこ大好きな宇宙人。子どもを笑わせるのが大好きです。

僕自身、子どもの時から変顔ばっかりしてましたので、ついに作品に活かせる時が来ました。

絵本の制作中は鏡の前で変顔してみたり、子ども達とにらめっこしてみたり、改めて変顔修行をして読んでくれる子ども達に絶対負けないぞー！という気持ちで作りました。

笑っ…たらダメだけど読んで笑って楽しんでもらえたら嬉しいです。ぷーちゃんとにらめっこで勝てた人は夢のニラメッコ星ツアーに行けるとか行けないとか…。

編集者の声

「いない いない ばあ」を車で表現した『いない いない ぶー』が好評だったことを受け、次は「あっぷっぷー」の遊びをおおのさんがアレンジすると、どんな絵本になるだろうと企画が始まりました。制作は約2年前にスタートし、設定やフォーマットは早い段階で固まったものの、どう笑わせるかが、最大の課題。 とにかく“変顔”と“笑わせるネタ”の試行錯誤が続きました。身近なこどもたちのリアルな反応も見ながらブラッシュアップを重ね、表情やテンポを調整していきました。印象的だったエピソードは、試し読みをしたお子さんが、ぷーちゃんとの“にらめっこ対決”に夢中になりすぎて、絵本をほとんど見ずに自分の変顔に全力投球していたことです。

また、読み終えたあとも姉弟で“にらめっこ遊び”が続いたという声もありました。 絵本を読んでいる時間だけでなく、読み終えた日常の中にも“ぷーちゃん”を感じてくれたら嬉しいです。

著者プロフィール

おおの たろう

川県高松市出身の絵本作家、イラストレーター、GIF作家、クリエイター。著書に「あかちゃん あかちゃん」シリーズ（既刊３巻）『どうぶつさんとあーそーぼ！』（以上、大泉書店）や「じんせいさいしょの」シリーズ（既刊５巻 KADOKAWA）、『みんなのおなら』（かのうかりん・作 PHP研究所）、『カバのカバンがカバババーン』（東京書店）、『よしよしよしおさん』『よしおさんと ゆかいな なかまたち ごしごしごしおさん』『いない いない ぶー』（以上、ポプラ社）など多数。優しいまなざしで描かれるピースフルな世界観が魅力。二児のお父さん。

書誌情報

書名：『あっぷっぷーちゃん』

作：おおの たろう

定価：1,210円（10％税込）

発売日：2026年5月13日

書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/2084031.html

Amazon＞＞https://amzn.to/4sXgaeb

代表作には『よしよしよしおさん』『いない いない ぶー』など

書名：『よしよしよしおさん』

定価：1,210円（10％税込）

発売日：2024年6月12日

書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/2083084.html

よしおさんのお仕事は「よしよしする」こと。

よしおさんにかかれば、迷子もケンカもなくしものもびっくり仰天に解決！

書名：『いない いない ぶー』

定価：1,210円（10％税込）

発売日：2025年5月15日

書誌ページ＞＞https://www.poplar.co.jp/book/search/result/archive/2084027.html

のりもので「いないいない遊び」しましょ！

バスが…、救急車が…、ごみ収集車が…、

最後はたくさんののりものが…。