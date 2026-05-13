UCCジャパン株式会社

2026年5月13日

～ライトに、ディープに、コーヒーを～

コーヒー初心者から愛好家まで楽しめる、体験型特別イベント

「UCC COFFEE ACADEMY FESTIVAL in TOKYO」5月29日・30日開催

UCCジャパン株式会社

UCCグループのコーヒー専門教育機関「UCCコーヒーアカデミー」東京校にて、特別イベント「UCC COFFEE ACADEMY FESTIVAL in TOKYO」を5月29日（金）・5月30日（土）に開催します。コーヒー初心者から愛好家まで、幅広く楽しめる体験型プログラムを多数ご用意しています。

イベントキービジュアル

UCCグループは、パーパス「よりよい世界のために、コーヒーの力を解き放つ。」の実現を目指し、コーヒーの新たな可能性を追求し、今までにないコーヒーの価値創造にチャレンジしています。「UCCコーヒーアカデミー」は、UCCグループが創業以来培ってきたコーヒーに関する知識や技術などを集約し、コーヒー全般を体系的かつ段階的に学べる教育機関として、2007年に神戸校、2015年に「グループショールーム」を併設した東京校を開校しました。初心者からコーヒーを仕事にしたい人まで、コーヒー専門の幅広いセミナーを展開し、累計受講者数はこれまでに延べ約19.7万人となり、20万人到達が目前となっています。（※2025年末時点）。

今回のイベントでは、コーヒー初心者から愛好家まで幅広い層に向けて、ゲーム感覚で楽しめる「コーヒー選手権」などの企画を実施します。

コーヒーの飲み比べを通じて自分好みの一杯を見つけられるスタンプラリーや、コーヒーミルの早挽き、抽出時のお湯量を正確に計る体験など、多彩な無料プログラムを用意しています。

また、有料プログラムとして、カフェでのコーヒーの選び方を丁寧に解説する講義や、オリジナルブレンドを作成できる「マイブレンド体験」など、UCCコーヒーアカデミー東京校の講師が本イベントのために企画した特別セミナーも実施します。

UCCコーヒーアカデミーは本イベントを通じて、多くの方にコーヒーの新たな魅力との出会いをお届けします。

●イベント概要

【開催日時】

2026年5月29日（金）12:00～18:00（最終入場17:30）

2026年5月30日（土）10:30～16:30（最終入場16:00）

※入場無料（一部有料プログラムあり）

※事前予約制（当日入場も可）

【開催場所】

UCCコーヒーアカデミー東京校：〒107-8688 東京都港区赤坂8-5-26 住友不動産青山ビル西館1F

（青山一丁目駅（銀座線・半蔵門線・大江戸線）徒歩3分、乃木坂駅（千代田線）徒歩5分）

【コンテンツ詳細】

■無料プログラム

・コーヒースタンプラリー

コーヒーを飲みながら以下の3つのお題に参加し、スタンプを集める企画。

スタンプをすべて集めた方には、ささやかなプレゼントをご用意しています。

※本企画への参加には、スマートフォンなどのデータ通信が可能なデバイスが必要です。

- 水淹れコーヒー飲み比べ ：UCCグループでは、水で丁寧に淹れて作り上げる“水淹れコーヒー”の新製品を展開中。そのうちの数種類を飲み比べいただきます。- コーヒー診断：会場に用意されたコーヒー診断パネルから、自分の好みのコーヒーを発見いただけます。- 香り当てクイズ ：コーヒーの味わいや香りによく例えられるものを嗅いでクイズにお答えいただきます。

・アカデミーオリジナル『コーヒー選手権』 【事前予約制】

2日間にわたり、UCCコーヒーアカデミーオリジナルのコーヒー選手権を開催します。 部門は下記の3種類。どなたでもご参加いただけます。

【ハンドピック王選手権】

2026年5月29日（金）15:00～17:00

【お湯ぴったり王選手権】

2026年5月30日（土）12:30～14:30

【ミル早挽き王選手権】

2026年5月30日（土）14:30～16::30

※いずれも、当日空き枠がある場合には、先着順で出場者を募集する場合があります。

■有料プログラム

・【藤原講師企画】初心者実験！カフェ好き藤原流コーヒーの選び方（60分）【2,200円（税込）※事前予約制】

コーヒー選びにお悩みの方に向けて、コーヒーの選び方や抽出のポイントを分かりやすく解説するセミナーを実施します。カフェ巡りを趣味とする藤原講師が、実践的なワンポイントアドバイスをお届けします。

・2026年5月29日（金）11:00～12:00

※当セミナーはイベント開場前に実施いたします。セミナー終了後にゆっくりと会場をお楽しみください。

・2026年5月30日（土）15:30～16:30

・【中村講師企画】自分だけのブレンドコーヒーを作ろう（60分）【3,300円（税込）※事前予約制】

自分だけのオリジナルブレンドコーヒーづくりを体験いただけるプログラムを実施します。それぞれのコーヒーが持つ風味特性を学びながら、ブレンドづくりの基本を分かりやすく解説します。

・2026年5月29日（金）15:30～16:30

・2026年5月30日（土）10:00～11:00

※当セミナーはイベント開場前に実施いたします。セミナー終了後にゆっくりと会場をお楽しみください。

・ミニワークショップ（50分）【各回550円（税込）※事前予約制】

誰でも参加可能なミニワークショップを実施します。コーヒーに実際に触れながら体験できる、初心者の方にも気軽にご参加いただける内容です。また、「コーヒー選手権」出場に向けた練習の場としてもご利用いただけます。

【欠点豆ハンドピックワークショップ】

2026年5月29日（金）13:00～13:50

【注湯トレーニングワークショップ】

2026年5月30日（土）11:30～12:20

【コーヒーミルに触れようワークショップ】

2026年5月30日（土）13:30～14:20

※いずれも、当日空き枠がある場合には、先着順で出場者を募集する場合があります。



・コーヒーテイスティングとオリジナルカップのセット【1,100円（税込）※当日決済】

スペシャルティコーヒーのテイスティングをお楽しみいただけます。テイスティングにご利用いただいたUCCコーヒーアカデミーオリジナルカップはお持ち帰りいただけます（カップ代は料金に含まれています）当日は、スペシャルティコーヒー5種類をご用意しています。提供するコーヒーの詳細は、ご来場時のお楽しみとなっています。

※お支払いはクレジット＆交通系ICのみ（現金はご利用できません）

※交通系ICは、現地でのチャージはできません。



・物販コーナー

コーヒー豆（粉）・コーヒー器具・コーヒー苗木など 新アイテム含め、コーヒーライフスタイルを楽しむアイテムを販売します。

※イベント開始時刻より、商品なくなり次第終了となります。

※当日のお支払いに関して ・お支払いはクレジット＆交通ICのみ（現金はご利用できません）

※交通系ICは、現地でのチャージはできかねます。

＜参考＞

UCCコーヒーアカデミー：https://www.ucc.co.jp/academy/

初心者からコーヒーを仕事にしたい人まで楽しく学べるコーヒー専門のアカデミー。

東京校・神戸校・オンラインで各種セミナーを実施中。あなたが笑顔になれる一杯を私たちと一緒にみつけていきましょう。

【本件に関する一般のお客さまのお問い合わせ先】

UCCコーヒーアカデミー ＜MAIL＞coffee-academy@ucc.co.jp