【みらいパートナーズ】目前に迫る「最低賃金1,500円時代」。賃上げラッシュを乗り切る助成金活用と“発想の転換”を徹底解説する無料オンラインセミナーを5月27日(水)に開催

社会保険労務士法人みらいパートナーズ

社会保険労務士法人みらいパートナーズは、2026年5月27日（水）に、経営者および人事労務担当者を対象とした無料ウェビナー『最低賃金1,500円時代到来!? ～賃上げラッシュを乗り切る助成金活用と発想の転換～』を開催いたします。

開催の背景

2025年の大幅引き上げは、まだ「序章」に過ぎない

「大幅な最低賃金の引き上げ、自社はどこまで耐えられるか…」

「毎年続く賃上げ要請に、もはや限界を感じている」

2025年、全国で最低賃金が大幅に引き上げられたことは、多くの経営者の皆様にとって非常に大きなインパクトとなりました。

しかし、この動きはまだ「序章」に過ぎないかもしれません。

現在、「2020年代に最低賃金が全国加重平均で1,500円になる時代」が目前に迫っています。

この激動の時代において、企業がこれまで通りの考え方で賃上げ要請に対応し続けることには、限界が見え始めています。

そこで本ウェビナーでは、過去の最低賃金推移の歴史やこれからの「賃金」の考え方を紐解きながら、激動の時代を生き抜くためのヒントを徹底解説いたします。

単なる制度解説に留まらず、賃上げに有効な「助成金の紹介」や、防戦一方から抜け出すための「根本的な発想の転換」などを交え、明日から使える実務的・実践的なノウハウをお伝えします。

開催概要

イベント名： 最低賃金1,500円時代に備える！中小企業のための法令遵守・実務解説ウェビナー

開催日時 ： 2026年5月27日（水） 13:00～14:00

開催形式 ： Zoomウェビナー（オンライン）

参加費 ： 無料（事前登録制）

講師 ： 社会保険労務士法人みらいパートナーズ 労務管理部 部長/社会保険労務士 上村 尚史

お申込み ：コチラ(https://liff.line.me/2006841136-Bak10pDq/landing?follow=%40275kivvc&lp=ve59yi&liff_id=2006841136-Bak10pDq)からお申込みください

会社概要

名称：社会保険労務士法人みらいパートナーズ

【東京オフィス】〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2丁目12－10

【福岡オフィス】〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8番1号 JRJP博多ビル3F

【熊本オフィス】〒860-0826 熊本県熊本市南区平田二丁目16-30

事業内容：労務相談、アウトソーシング、就業規則・諸規定対応、労務DD（IPO・M&A）、リスキリング助成金、企業型確定拠出年金（DC）、ハラスメント対応など

URL：https://mirai-ptns.jp/